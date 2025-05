Guida agli eventi del weekend (23 – 25 maggio)

Continua questo fine settimana «Up To You» . Nel ricco programma del festival – in scena a Bergamo, Brusaporto e Scanzorosciate– ci sono tre spettacoli che affondano lo sguardo nel reale per trasformarlo in materia teatrale viva. Ognuno, a suo modo, prova a scardinare convenzioni teatrali e narrative per dare voce a ciò che resta ai margini, come esperienze invisibili, storie sommerse, vissuti non rappresentati. «CA-NI-CI-NI-CA», «Ghost Track: tre racconti sulla pista da ballo» e «Quello che non c’è» racconteranno questo e molto altro! A Parre torna invece la «Sagra degli Gnòch in Còla» , una serata dedicata alla valorizzazione della cucina tradizionale parrese, con degustazioni tipiche, proposte senza glutine e senza lattosio, intrattenimento musicale e momenti di convivialità aperti a tutti. L’evento si svolge presso il Pala Don Bosco dell’oratorio. Avete già l’acquolina in bocca, vero?