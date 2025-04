Guida agli eventi del weekend (25 – 27 aprile)

A Palazzolo sull’Oglio ci sarà un pomeriggio per riscoprire la storia italiana tra incontri e musica con l’intervento di Elisa Pareo, dottoranda in storia che ha lavorato sull’emigrazione italiana in Francia negli anni Venti e sull’antifascismo internazionale e, a seguire, il concerto dei Galateo Balàbile con musica tradizionale reinventata. Qualche giorno dopo, il 27 aprile, a Levate il Comune e la sezione «Natale Betelli» A.N.P.I. Dalmine daranno il via a «Ora è sempre resistenza!», un evento nato per coinvolgere grandi e piccini in una vera e propria festa in occasione degli ottant’anni dalla Liberazione dall’occupazione nazifascista. In programma ci saranno laboratori per famiglie e bambini, interventi delle associazioni e, ovviamente, musica e buon cibo. L’articolo dedicato all’appuntamento è disponibile qui.