Guida agli eventi del weekend (26-28 aprile)

Fate un salto a Treviglio. In occasione della «Fiera Agricola della Pianura Bergamasca» (di cui vi abbiamo raccontato tutto qui), tre luoghi simbolo del territorio apriranno le porte al pubblico. Domenica alle 10, non mancate di visitare l’Archivio Storico SDF, lo spazio ideato per conservare, promuovere e diffondere la storia dell’azienda SAME. Insieme al Museo SAME, l’Archivio ha un patrimonio così ricco da essere stato dichiarato «di interesse storico particolarmente importante» dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Vi troverete oltre 260.000 disegni tecnici e 40.000 documenti, una biblioteca specializzata sulla meccanizzazione agricola in Italia e molto altro ancora.