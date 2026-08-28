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28 Agosto 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (28 - 30 agosto)

Guida. Dalla «Festa di Sant’Alessandro» a «Carvico in festa», dal «NXT Festival» a «Ardesio si Blocca», passando per «Un tuffo nel Medioevo». Ecco le nostre proposte per il fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

A fine agosto l’estate sembra cambiare ritmo: le giornate si accorciano, le vacanze per molti sono già finite e settembre comincia ad avvicinarsi, ma la voglia di stare all’aperto non passa. In Bergamasca il calendario continua a essere ricco di appuntamenti tra musica, festival, spettacoli, sagre e iniziative per tutta la famiglia. Ecco qualche idea per questo fine settimana.

Venerdì 28 agosto

Bergamo continua a celebrare il suo patrono. Il calendario della Festa di Sant’Alessandro prosegue con nuovi appuntamenti tra fede, cultura, musica e iniziative diffuse, nel segno del tema «Custodire la comunità, nella concordia», scelto per l’edizione 2026. Questa sera va in scena uno dei momenti più significativi del programma: « Ciò che ci unisce » il dialogo tra il vescovo Francesco Beschi e la sindaca Elena Carnevali ospitato nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux. Un confronto sul significato del prendersi cura della città e sulle responsabilità condivise di chi la vive ogni giorno, in cui il tema della concordia diventa occasione per riflettere sul presente e sul futuro della comunità. La comunità è al centro anche a Carvico, dove prende il via « Carvico in festa 2026 », la sagra patronale organizzata dalla Pro Loco. Per dieci giorni il piazzale della chiesa diventa il punto di incontro del paese, con musica, animazione, appuntamenti per famiglie e momenti dedicati alle associazioni locali. Ogni sera i sodalizi sportivi, culturali e sociali presentano attività e progetti, dando spazio a quella rete di volontari e realtà che anima Carvico durante tutto l’anno.

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

28
Ven
Agosto
h.10:00 / 20:00
Shopping Center, Piazze e Centro S… Sarnico
Sarnico Sbarazzo!

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, il Centro Storico e le Piazze di Sarnico ospitano lo «Sbarazzo!», il mercatino itinerante dei Commercianti di Sarnico.

Manifestazioni
28
Ven
Agosto
h.17:00 / 22:30
Monte di Nese Alzano Lombardo
Trekking al tramonto e yoga

Un venerdì al mese da maggio a settembre, un'occasione per concludere la settimana con un trekking sulle Orobie seguito da una pratica rigenerante di Yoga. Ogni mese una destinazione alla scoperta del nostro territorio. Appuntamento al Monte Canto Alto.

Outdoor
28
Ven
Agosto
h.19:30 / 23:45
Parco Silvestri Sovere
Sagra del Baccalà (e non solo)

La sagra organizzata dalla Pro Loco di Sovere nell'omonimo comune, con diverse specialità oltre al baccalà e a musica dal vivo. Un momento di convivialità con tutta la comunità.

Manifestazioni
28
Ven
Agosto
h.20:30 / 20:00
Selvino Selvino
Motori in musica

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, l’altopiano ospiterà tre giornate di musica, spettacoli e passione per i motori.

Manifestazioni
28
Ven
Agosto
h.21:15 / 23:00
Anfiteatro comunale Costa di Mezzate
Ostinata, con brio

Il «Terre del Vescovado Teatro Festival» fa tappa a Costa di Mezzate, all'Anfiteatro dietro al Comune, con un monologo vibrante e appassionato di e con Federica Molteni, prodotto da Luna & Gnac Teatro.

Spettacoli
28
Ven
Agosto
h.21:15 / 23:00
Riva di Solto, Frazione Gargarino,… Riva di Solto
La terra degli ulivi

Uno spettacolo di e con Pino Petruzzelli che propone un viaggio nella cultura di chi vive il territorio come fonte di vita, esplorando il legame tra uomo e natura.

Spettacoli

Sabato 29 agosto

La Cattedrale di Sant’Alessandro ospita « Messaggeri », lo spettacolo che intreccia danza contemporanea, musica e arti visive in un’esperienza immersiva e uno degli appuntamenti più attesi della festa patronale. La redazione di Eppen ha raccontato «Messaggeri» più nel dettaglio in questo approfondimento. Il sabato offre anche due appuntamenti dedicati allo sport, molto diversi tra loro. Ad Ardesio il centro storico si trasforma in una palestra a cielo aperto con la nona edizione di « Ardesio si blocca », contest di street boulder che porta climber di tutte le età ad arrampicarsi tra edifici, monumenti e pareti del borgo. A Vertova, invece, torna la «2 Giorni Ciclistica Internazionale Juniores», competizione che da oltre cinquant’anni porta in Val Seriana alcuni dei migliori giovani talenti del ciclismo internazionale. La manifestazione si apre con il Trofeo Comune di Vertova – Memorial Pietro Merelli e prosegue domenica con il Trofeo Emilio Paganessi. Alla «2 Giorni» e alla sua lunga storia abbiamo dedicato questo articolo.

In serata al «NXT Festival» è ospite Francesco Motta , protagonista del tour «La fine dei vent’anni – 10th anniversary», con cui celebra i dieci anni dall’uscita del suo primo album solista. Della serata e del tour abbiamo parlato direttamente con l’artista: qui trovate la nostra intervista.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

29
Sab
Agosto
h.02:30 / 22:00
Castel Trebecco Credaro
Dame e cavalieri

Un itinerario alla scoperta di un borgo medievale fortificato e di una piccola chiesa dalle caratteristiche architettoniche e archeologiche particolari.

Visite guidate
29
Sab
Agosto
h.18:00 / 23:30
Skate Park Villa di Serio
Water Melon Party

Una serata estiva allo skatepark dedicata alla musica, al food e alla socialità, con un’atmosfera informale pensata per vivere gli spazi all’aperto tra divertimento e aggregazione.

Manifestazioni
29
Sab
Agosto
h.17:30 / 23:00
Palazzo Moroni Bergamo
Ad astra

Visite al tramonto e cinema in giardino: torna a Palazzo Moroni la terza edizione di «Pellicole d'autore en plein air», la rassegna cinematografica estiva sotto le stelle: questa sera appuntamento con il film di James Gray.

Cinema
29
Sab
Agosto
h.18:00 / 20:00
Parco Eden, Pista ciclopedonale – … Cividate al Piano
Cantico delle Creature

Per la rassegna «Natura&Cultura», uno spettacolo di Luciano Bertoli che intreccia riflessioni poetiche e musicali ispirate all'enciclica «Laudato si'» di papa Francesco.

Spettacoli
29
Sab
Agosto
h.20:45 / 22:00
Chiesa della Beata Vergine del Par… Clusone
Echi di riverenza

Il terzo appuntamento della quinta stagione del festival musicale internazionale Giovanni Legrenzi celebra il quarto centenario della nascita del compositore.

Musica
29
Sab
Agosto
h.21:15 / 23:00
Romano di Lombardia, Piazzetta Chi… Bonate Sotto
Basta avere l'ombrela

In programma per la 24esima edizione di «deSidera Bergamo Festival», uno spettacolo che esplora la scena musicale e cabarettistica della Milano del boom economico attraverso il repertorio di Enea Barzaghi, Elio Biffi e Michele Dal Lago.

Spettacoli

Domenica 30 agosto

La domenica propone due modi diversi per vivere e scoprire il territorio. In città il Piazzale degli Alpini ospita, fino al 6 settembre, la « Sagra della Carbonara, Cacio e Pepe e Amatriciana », un appuntamento dedicato ai grandi classici della cucina romana con i piatti della tradizione e diverse reinterpretazioni. In provincia, invece, prende il via « Trame Vive », la nuova iniziativa del Comitato bergamasco della Federazione Italiana Tradizioni Popolari dedicata alla scoperta dell’eredità culturale della Val Brembana, della Val Seriana e dell’Isola Bergamasca. Non sono semplici visite guidate ma grazie alla partecipazione dei gruppi folclorici bergamaschi il pubblico può vivere un’esperienza immersiva: abiti storici, dialetto, musica, canti e tradizioni accompagnano i partecipanti alla scoperta delle comunità e delle storie locali. Oggi è in programma il primo appuntamento « Un tuffo nel Medioevo », un itinerario alla scoperta della Via Mercatorum, da Algua a Nespello.

Non vi abbiamo convinto?

30
Dom
Agosto
h.14:30 / 18:30
Fontana del Lantro Bergamo
Visita guidata alla Fontana del Lantro

Tornano le aperture al pubblico della Fontana del Lantro, uno dei luoghi più suggestivi di Città Alta. Con il Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole, una visita guidata alla storica Fontana del Lantro.

Visite guidate
30
Dom
Agosto
h.10:00 / 18:30
Cascina Carlinga Fabric BG Curno
Cascina market

Un'intera giornata al Fabric di Curno dedicata all'artigianato, al vintage, all'arte e al design, per scoprire oggetti e creazioni al quale dare una nuova vita.

Manifestazioni
30
Dom
Agosto
h.09:00 / 17:00
San Pellegrino Terme, via Papa Gio… San Pellegrino Terme
Mercatino dell'antiquariato e dell'ingegno italiano

Torna l'appuntamento mensile a San Pellegrino Terme con hobbisti, collezionismo, artigianato italiano e tanto altro!

Manifestazioni
30
Dom
Agosto
h.14:30 / 16:00
Parco Astronomico La Torre del Sole Brembate di Sopra
Osservazione del Sole

Un laboratorio dedicato all'osservazione diretta del Sole e alla scoperta delle caratteristiche della nostra stella attraverso l'utilizzo del Telescopio Solare di 28mt.

Scienza
30
Dom
Agosto
h.16:30 / 18:30
Rocca Albani Urgnano
Conferenza Buffa

Per il «Festival Internazionale del teatro di gruppo», è in programma una conferenza con Antonio Catalano che omaggia Dario Fo.

Incontri
30
Dom
Agosto
h.17:00 / 19:00
Orto Botanico sez. di Città Alta Bergamo
Che caldo! Rifugiamoci nell'orto

Un'esperienza immersiva nella natura per scoprire come la vegetazione urbana e la fauna affrontano le alte temperature estive.

Outdoor

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

Approfondimenti
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Appuntamenti
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