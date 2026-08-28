Guida agli eventi del weekend (28 - 30 agosto)

Bergamo continua a celebrare il suo patrono. Il calendario della Festa di Sant’Alessandro prosegue con nuovi appuntamenti tra fede, cultura, musica e iniziative diffuse, nel segno del tema «Custodire la comunità, nella concordia», scelto per l’edizione 2026. Questa sera va in scena uno dei momenti più significativi del programma: « Ciò che ci unisce » il dialogo tra il vescovo Francesco Beschi e la sindaca Elena Carnevali ospitato nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux. Un confronto sul significato del prendersi cura della città e sulle responsabilità condivise di chi la vive ogni giorno, in cui il tema della concordia diventa occasione per riflettere sul presente e sul futuro della comunità. La comunità è al centro anche a Carvico, dove prende il via « Carvico in festa 2026 », la sagra patronale organizzata dalla Pro Loco. Per dieci giorni il piazzale della chiesa diventa il punto di incontro del paese, con musica, animazione, appuntamenti per famiglie e momenti dedicati alle associazioni locali. Ogni sera i sodalizi sportivi, culturali e sociali presentano attività e progetti, dando spazio a quella rete di volontari e realtà che anima Carvico durante tutto l’anno.