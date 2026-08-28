Guida agli eventi del weekend (28 - 30 agosto)

A fine agosto l’estate sembra cambiare ritmo: le giornate si accorciano, le vacanze per molti sono già finite e settembre comincia ad avvicinarsi, ma la voglia di stare all’aperto non passa. In Bergamasca il calendario continua a essere ricco di appuntamenti tra musica, festival, spettacoli, sagre e iniziative per tutta la famiglia. Ecco qualche idea per questo fine settimana.
Venerdì 28 agosto
Bergamo continua a celebrare il suo patrono. Il calendario della Festa di Sant’Alessandro prosegue con nuovi appuntamenti tra fede, cultura, musica e iniziative diffuse, nel segno del tema «Custodire la comunità, nella concordia», scelto per l’edizione 2026. Questa sera va in scena uno dei momenti più significativi del programma: « Ciò che ci unisce » il dialogo tra il vescovo Francesco Beschi e la sindaca Elena Carnevali ospitato nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux. Un confronto sul significato del prendersi cura della città e sulle responsabilità condivise di chi la vive ogni giorno, in cui il tema della concordia diventa occasione per riflettere sul presente e sul futuro della comunità. La comunità è al centro anche a Carvico, dove prende il via « Carvico in festa 2026 », la sagra patronale organizzata dalla Pro Loco. Per dieci giorni il piazzale della chiesa diventa il punto di incontro del paese, con musica, animazione, appuntamenti per famiglie e momenti dedicati alle associazioni locali. Ogni sera i sodalizi sportivi, culturali e sociali presentano attività e progetti, dando spazio a quella rete di volontari e realtà che anima Carvico durante tutto l’anno.
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Sabato 29 agosto
La Cattedrale di Sant’Alessandro ospita « Messaggeri », lo spettacolo che intreccia danza contemporanea, musica e arti visive in un’esperienza immersiva e uno degli appuntamenti più attesi della festa patronale. La redazione di Eppen ha raccontato «Messaggeri» più nel dettaglio in questo approfondimento. Il sabato offre anche due appuntamenti dedicati allo sport, molto diversi tra loro. Ad Ardesio il centro storico si trasforma in una palestra a cielo aperto con la nona edizione di « Ardesio si blocca », contest di street boulder che porta climber di tutte le età ad arrampicarsi tra edifici, monumenti e pareti del borgo. A Vertova, invece, torna la «2 Giorni Ciclistica Internazionale Juniores», competizione che da oltre cinquant’anni porta in Val Seriana alcuni dei migliori giovani talenti del ciclismo internazionale. La manifestazione si apre con il Trofeo Comune di Vertova – Memorial Pietro Merelli e prosegue domenica con il Trofeo Emilio Paganessi. Alla «2 Giorni» e alla sua lunga storia abbiamo dedicato questo articolo.
In serata al «NXT Festival» è ospite Francesco Motta , protagonista del tour «La fine dei vent’anni – 10th anniversary», con cui celebra i dieci anni dall’uscita del suo primo album solista. Della serata e del tour abbiamo parlato direttamente con l’artista: qui trovate la nostra intervista.
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Domenica 30 agosto
La domenica propone due modi diversi per vivere e scoprire il territorio. In città il Piazzale degli Alpini ospita, fino al 6 settembre, la « Sagra della Carbonara, Cacio e Pepe e Amatriciana », un appuntamento dedicato ai grandi classici della cucina romana con i piatti della tradizione e diverse reinterpretazioni. In provincia, invece, prende il via « Trame Vive », la nuova iniziativa del Comitato bergamasco della Federazione Italiana Tradizioni Popolari dedicata alla scoperta dell’eredità culturale della Val Brembana, della Val Seriana e dell’Isola Bergamasca. Non sono semplici visite guidate ma grazie alla partecipazione dei gruppi folclorici bergamaschi il pubblico può vivere un’esperienza immersiva: abiti storici, dialetto, musica, canti e tradizioni accompagnano i partecipanti alla scoperta delle comunità e delle storie locali. Oggi è in programma il primo appuntamento « Un tuffo nel Medioevo », un itinerario alla scoperta della Via Mercatorum, da Algua a Nespello.
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