Guida agli eventi del weekend (5-7 luglio)

Nel film «Viaggio in Giappone» è possibile esplorare in varie tappe le meraviglie del paesaggio nipponico e delle sue architetture, in particolare nella città di Kyoto, con i suoi templi e santuari. A quello letterale corrisponde anche un viaggio interiore che Sidonie, scrittrice francese perseguitata dal fantasma del defunto marito, compie per superare il lutto e per riuscire ad amare di nuovo. In programma venerdì 5 luglio al Cinema Teatro agli Abeti di Castione della Presolana.