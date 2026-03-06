Guida agli eventi del weekend (6 – 8 marzo)

La primavera è decisamente alle porte e la voglia di uscire, esplorare e scoprire luoghi, eventi, palazzi e mostre inizia a farsi sentire. Questo fine settimana sono molti gli appuntamenti da tenere a mente (tra cui quelli della Giornata Internazionale della Donna che vi abbiamo presentato in una guida apposita): vi proponiamo una selezione di eventi da non perdere e da mettere in agenda!
Venerdì 6 marzo
Prosegue la rassegna teatrale del Teatro Verdi di Bonate Sopra con «Vorrei una voce», uno spettacolo di e con Tindaro Granata. A partire dalle 21 andrà in scena il monologo costruito attraverso le canzoni di Mina cantate in playback e ispirato da un lungo percorso teatrale intrapreso dall’autore al teatro Piccolo Shakespeare all’interno della Casa Circondariale di Messina con le detenute di alta sicurezza. Lo spettacolo è dedicato a chi ha perso la capacità di sognare e, allo stesso tempo, trasmette la forza e la potenza delle storie di ciascuna detenuta. In Fiera a Bergamo invece è iniziata «Creattiva – Fiera delle Arti Manuali», un evento che riunisce espositori, aziende e visitatori da tutta Italia e dall’estero. Interamente dedicata all’handmade, «Creattiva» sarà visitabile fino a domenica 8 marzo e proporrà al pubblico una serie di attività, workshop e laboratori che accompagneranno la tradizionale esposizione di stand dedicati alle arti creative manuali.
Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.
Sabato 7 marzo
In programma questa sera al Teatro Monsignor Tomasini di Clusone c’è una serata di dialogo con Edoardo Prati , giovane divulgatore e appassionato di letteratura (se vi siete persi l’intervista, potete leggerla qui), che condurrà il pubblico in una riflessione su come moderno e contemporaneo possono convivere, per formare, influenzare e guidare le nuove generazioni. L’incontro «Parole di cura - Leggere noi stessi e il mondo attraverso i grandi classici» prenderà il via alle 20.45 e sarà moderato da Paolo Calegari, presidente dell’Associazione Culturale Il Testimone. Nel pomeriggio invece, alle 18 presso il Convento dell’Incoronata di Martinengo, il professor Giovanni Valagussa sarà ospite dell’appuntamento «Francesco: la sua presenza negli affreschi della nostra chiesa », durante il quale presenterà la figura di San Francesco e la sua storia attraverso gli affreschi di Pietro Baschenis nella Cappella della Chiesa dell’Incoronata.
Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!
Domenica 8 marzo
Prende il via questo fine settimana la 44esima edizione di «Bergamo Film Meeting», con una programmazione di nove giorni di proiezioni e oltre 160 film a cartellone, tra lungometraggi, documentari e corti. Ma non finisce qui: sarà ricco anche il calendario di incontri, eventi speciali, masterclass e corsi. È il caso di «Plasmare forme di luce» (in calendario oggi, dalle 10, in Accademia Carrara), un workshop pensato in collaborazione con il Politecnico delle Arti di Bergamo e tenuto da Alexandre Noyer, progettista di pinscreen. Sempre domenica, presso la Casa del Parco Oglio Nord a Torre Pallavicina, verrà presentato l’«Atlante degli uccelli nidificanti». A completare il pomeriggio, l’escursione di bird watching nel territorio del parco, a cura del GRA (Gruppo di Ricerca Avifauna).
Non vi abbiamo convinto?
Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!