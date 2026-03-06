Guida agli eventi del weekend (6 – 8 marzo)

Prosegue la rassegna teatrale del Teatro Verdi di Bonate Sopra con «Vorrei una voce», uno spettacolo di e con Tindaro Granata. A partire dalle 21 andrà in scena il monologo costruito attraverso le canzoni di Mina cantate in playback e ispirato da un lungo percorso teatrale intrapreso dall’autore al teatro Piccolo Shakespeare all’interno della Casa Circondariale di Messina con le detenute di alta sicurezza. Lo spettacolo è dedicato a chi ha perso la capacità di sognare e, allo stesso tempo, trasmette la forza e la potenza delle storie di ciascuna detenuta. In Fiera a Bergamo invece è iniziata «Creattiva – Fiera delle Arti Manuali», un evento che riunisce espositori, aziende e visitatori da tutta Italia e dall’estero. Interamente dedicata all’handmade, «Creattiva» sarà visitabile fino a domenica 8 marzo e proporrà al pubblico una serie di attività, workshop e laboratori che accompagneranno la tradizionale esposizione di stand dedicati alle arti creative manuali.