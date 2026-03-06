93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
6 Marzo 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (6 – 8 marzo)

Guida. Dallo spettacolo «Vorrei una voce» all’incontro con Edoardo Prati, da «Creattiva» all’escursione di bird watching al Parco Oglio Nord, passando per gli appuntamenti del «Bergamo Film Meeting». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 1 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

La primavera è decisamente alle porte e la voglia di uscire, esplorare e scoprire luoghi, eventi, palazzi e mostre inizia a farsi sentire. Questo fine settimana sono molti gli appuntamenti da tenere a mente (tra cui quelli della Giornata Internazionale della Donna che vi abbiamo presentato in una guida apposita): vi proponiamo una selezione di eventi da non perdere e da mettere in agenda!

Venerdì 6 marzo

Prosegue la rassegna teatrale del Teatro Verdi di Bonate Sopra con «Vorrei una voce», uno spettacolo di e con Tindaro Granata. A partire dalle 21 andrà in scena il monologo costruito attraverso le canzoni di Mina cantate in playback e ispirato da un lungo percorso teatrale intrapreso dall’autore al teatro Piccolo Shakespeare all’interno della Casa Circondariale di Messina con le detenute di alta sicurezza. Lo spettacolo è dedicato a chi ha perso la capacità di sognare e, allo stesso tempo, trasmette la forza e la potenza delle storie di ciascuna detenuta. In Fiera a Bergamo invece è iniziata «Creattiva – Fiera delle Arti Manuali», un evento che riunisce espositori, aziende e visitatori da tutta Italia e dall’estero. Interamente dedicata all’handmade, «Creattiva» sarà visitabile fino a domenica 8 marzo e proporrà al pubblico una serie di attività, workshop e laboratori che accompagneranno la tradizionale esposizione di stand dedicati alle arti creative manuali.

Preferite altro? Il weekend è appena iniziato.

6
Ven
Marzo
h.09:00 / 19:30
Varie sedi Bergamo
Sbarazzo

Torna la tredicesima edizione di «Sbarazzo» a Bergamo: dal 6 all'8 marzo super sconti nei negozi del Centro, Borgo Palazzo, Borgo S. Caterina e Città Alta! Un'occasione per trovare l'affare giusto.

Manifestazioni
6
Ven
Marzo
h.20:45 / 23:00
Cineteatro G. Gavazzeni Seriate
Thriller Experience

Al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, il nuovo spettacolo-tributo che celebra l’eredità artistica e il mito senza tempo di Michael Jackson. Un viaggio immersivo tra musica, danza ed emozioni.

Musica
6
Ven
Marzo
h.21:00 / 23:00
ChorusLife Arena Bergamo
I Legnanesi

Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo torna la celebre compagnia teatrale con uno spettacolo dal titolo I Promossi Sposi, un omaggio all'opera di Alessandro Manzoni.

Spettacoli
6
Ven
Marzo
h.21:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Stefano Rapone

Per la serata «Stand up Comedy», NXT Bergamo ospita uno dei volti più originali e riconoscibili della scena italiana della stand up comedy. Un’occasione per assistere dal vivo al nuovo spettacolo di Stefano Rapone in anteprima.

Spettacoli
6
Ven
Marzo
h.22:00 / 23:30
Druso Ranica
Dutch Nazari

Al Druso di Ranica, è in programma il concerto di Dutch Nazari che torna sul palco per presentare il suo nuovo album "Guarda le luci amore mio".

Musica
6
Ven
Marzo
h.21:00 / 22:30
Biblioteca di Torre de' Roveri Torre de' Roveri
Novecento

Il monologo di Alessandro Baricco è un piccolo gioiello narrativo, una storia che condurrà in un viaggio stupendo. Un momento a cura dei Narratori sul Serio della Biblioteca di Seriate.

Letteratura

Sabato 7 marzo

In programma questa sera al Teatro Monsignor Tomasini di Clusone c’è una serata di dialogo con Edoardo Prati , giovane divulgatore e appassionato di letteratura (se vi siete persi l’intervista, potete leggerla qui), che condurrà il pubblico in una riflessione su come moderno e contemporaneo possono convivere, per formare, influenzare e guidare le nuove generazioni. L’incontro «Parole di cura - Leggere noi stessi e il mondo attraverso i grandi classici» prenderà il via alle 20.45 e sarà moderato da Paolo Calegari, presidente dell’Associazione Culturale Il Testimone. Nel pomeriggio invece, alle 18 presso il Convento dell’Incoronata di Martinengo, il professor Giovanni Valagussa sarà ospite dell’appuntamento «Francesco: la sua presenza negli affreschi della nostra chiesa », durante il quale presenterà la figura di San Francesco e la sua storia attraverso gli affreschi di Pietro Baschenis nella Cappella della Chiesa dell’Incoronata.

Non vi basta? Altri appuntamenti vi aspettano!

7
Sab
Marzo
h.10:00 / 18:00
Druso Ranica
Flea Market – Spring Edition

Un’intera giornata tra creatività, musica, food & drinks, workshop e tanto altro. Torna a Bergamo il mercatino del fatto a mano, riciclo di materiali usati, arte, illustrazione e vintage.

Manifestazioni / Mercatini
7
Sab
Marzo
h.19:00 / 22:00
NXT Station Bergamo
Derby delle Valli

Al NXT Station di Bergamo, è in programma un appuntamento gastronomico dedicato a due simboli della cucina lombarda: casoncelli e pizzoccheri. Un percorso culinario che celebra le eccellenze e le tradizioni delle valli bergamasche e valtellinesi.

Food
7
Sab
Marzo
h.20:45 / 23:00
Cinema Teatro Crystal Lovere
Gente di facili costumi

Prosegue la 23esima edizione della stagione teatrale al Teatro Crystal di Lovere con Flavio Insinna, nel doppio appuntamento di sabato e domenica. Uno spettacolo con due protagonisti dai sogni irrealizzabili.

Spettacoli
7
Sab
Marzo
h.21:00 / 23:00
Teatro Serassi Villa d'Almè
Interstellar Orchestra - Hans Zimmer Tribute

Al Teatro Serassi di Villa d'Almè, uno spettacolo pensato e costruito seguendo la stessa filosofia dei live del celebre compositore tedesco.

Musica
7
Sab
Marzo
h.19:30 / 23:00
Centro congressi Giovanni XXIII Bergamo
Candlelight - Tributo a Fabrizio De André

Tornano i concerti Candlelight a Bergamo, per un'esperienza musicale e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato illuminati dalla luce confortante delle candele, con un tributo ad uno dei più grandi musicisti italiani.

Musica
7
Sab
Marzo
h.20:30 / 23:00
Teatro Donizetti Bergamo
Arlecchino muto per spavento

Per la stagione di Prosa del Teatro Donizetti, sul palco grandi attori, grandi registi, grandi testi: in scena uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del Settecento, qui riproposto per la prima volta in epoca moderna.

Teatro / Prosa

Domenica 8 marzo

Prende il via questo fine settimana la 44esima edizione di «Bergamo Film Meeting», con una programmazione di nove giorni di proiezioni e oltre 160 film a cartellone, tra lungometraggi, documentari e corti. Ma non finisce qui: sarà ricco anche il calendario di incontri, eventi speciali, masterclass e corsi. È il caso di «Plasmare forme di luce» (in calendario oggi, dalle 10, in Accademia Carrara), un workshop pensato in collaborazione con il Politecnico delle Arti di Bergamo e tenuto da Alexandre Noyer, progettista di pinscreen. Sempre domenica, presso la Casa del Parco Oglio Nord a Torre Pallavicina, verrà presentato l’«Atlante degli uccelli nidificanti». A completare il pomeriggio, l’escursione di bird watching nel territorio del parco, a cura del GRA (Gruppo di Ricerca Avifauna).

Non vi abbiamo convinto?

8
Dom
Marzo
h.16:00 / 18:30
Cinema Teatro Crystal Lovere
Gente di facili costumi

Prosegue la 23esima edizione della stagione teatrale al Teatro Crystal di Lovere con Flavio Insinna, nel doppio appuntamento di sabato e domenica. Uno spettacolo con due protagonisti dai sogni irrealizzabili.

Spettacoli
8
Dom
Marzo
h.08:00 / 19:00
Piazza Garibaldi Treviglio
Il Mercato del Forte 2.0

Torna a Treviglio il mercatino itinerante direttamente da Forte dei Marmi. Un mercato a cielo aperto dove trovare abbigliamento, accessori in cashmere e capi firmati per uomo e donna.

Manifestazioni
8
Dom
Marzo
h.15:00 / 17:00
Città Alta Bergamo
Bergamo sotterranea

Visita alle tre cripte più misteriose di Città Alta, in un'esperienza unica, dove il buio rivela segreti incisi nella pietra.

Visite guidate
8
Dom
Marzo
h.15:30 / 18:00
Teatro Donizetti Bergamo
Arlecchino muto per spavento

Per la stagione di Prosa del Teatro Donizetti, sul palco grandi attori, grandi registi, grandi testi: in scena uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del Settecento, qui riproposto per la prima volta in epoca moderna.

Teatro / Prosa
8
Dom
Marzo
h.16:30 / 18:00
Teatro degli Storti Alzano Lombardo
Jim e il pirata

Continua «Il Teatro delle Meraviglie» di Pandemonium Teatro, la stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie al Teatro degli Storti. Sul palco Pandemonium Teatro con un'avventura alla ricerca del tesoro del pirata Flint.

Bambini / Teatro per bambini
8
Dom
Marzo
h.20:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Stand Up Comedy – Open mic

Torna l'open mic più irriverente della provincia! A cura di Giò Fattoruso: tanti nuovi promettenti comedian orobici e non si alterneranno sul palco di Piazzale degli Alpini con i loro pezzi.

Spettacoli / Stand-Up Comedy

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

