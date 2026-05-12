Pressione globale, risposte locali

Nel numero di maggio di eco.bergamo si parla di conflitti globali, impatti ambientali e crisi energetica. Alla gestione della risorsa idrica è dedicato un inserto speciale, tra ricerca, governance e politica

Il mondo brucia, e non è solo un’immagine. Dalle rotte del petrolio nel Golfo alle città colpite dalla guerra in Medio Oriente, la crisi energetica e ambientale si intreccia in modo sempre più evidente arrivando fino alle nostre case. La tensione nello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico globale di greggio, riporta al centro una domanda che l’Italia non può più evitare: quanto è solido il nostro sistema energetico? Poco, se si guarda alla dipendenza dal gas e all’esposizione ai mercati internazionali. Ecco perché, oggi più che mai, la transizione verso rinnovabili e sistemi di accumulo non è una scelta ideologica, ma una necessità.

La copertina del numero di maggio Da qui parte il nuovo numero di eco.bergamo, che allarga lo sguardo ai conflitti globali per capire come incidono sull’ambiente e sull’economia, e poi torna in Europa e sul territorio per raccontare cosa sta cambiando davvero. Perché la guerra non distrugge solo infrastrutture e vite umane: inquina, consuma risorse, compromette ecosistemi già fragili. E lascia eredità ambientali che durano anni, spesso trascurate nel dibattito pubblico. E mentre il quadro internazionale si fa più instabile, anche le regole cambiano. Dal 27 settembre nuove norme europee metteranno un freno al greenwashing, imponendo alle imprese maggiore trasparenza. Un passaggio che a Bergamo rischia di mettere sotto pressione intere filiere, dalla chimica al packaging, dalla moda al turismo. Non sarà solo una questione di comunicazione, ma di sostanza.

Restano poi le emergenze di lungo corso. L’amianto continua a pesare su cantieri e salute pubblica, mentre la corsa alle materie prime critiche riaccende i riflettori sui 44 depositi di rifiuti estrattivi censiti da Ispra nel territorio bergamasco: un nodo irrisolto tra rischio ambientale e opportunità di recupero. In questo scenario, l’acqua diventa una delle questioni più urgenti. Fiumi e laghi si ritirano, i bacini soffrono, e la gestione della risorsa impone scelte sempre più complesse. A questo tema è dedicato un inserto speciale, tra ricerca, governance e politiche locali. Non mancano però i segnali di trasformazione. La mobilità sostenibile avanza, tra nuove infrastrutture e abitudini che cambiano, mentre il sistema produttivo bergamasco continua a innovare, sperimentando tecnologie e modelli più sostenibili. Dalla manifattura alla formazione, il territorio prova a costruire risposte concrete.