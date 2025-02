Casa, rifiuti e incentivi. Le novità per le aziende

Con oggi in vigore il registro elettronico per la tracciabilità. Patente a crediti e bonus: in programma due seminari e istituito uno sportello sulla patente

Il 2025 sarà un anno ricco di novità tecniche per le imprese artigiane dell’Area casa, un settore che raccoglie edili, impiantisti e tutti coloro che gravitano attorno al mondo dei cantieri. Molti dei cambiamenti annunciati nei mesi scorsi, infatti, entrano ora in vigore e riguardano, per esempio, il Superbonus, la patente a crediti per l’edilizia, le nuove norme sulla sicurezza e il Rentri, ovvero il nuovo registro dei rifiuti.

Per quanto riguarda le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, la Legge di Bilancio 2025 porta con sé un ridimensionamento nelle agevolazioni del Superbonus, che resta con aliquota del 65% esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023. Ecobonus e Sismabonus sono prorogati per le abitazioni principali con un’aliquota al 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2026 e 2027. Per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, invece, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e del 30% per quelle sostenute nel 2026 e 2027. Ciò che dal primo gennaio di quest’anno è completamente escluso dagli incentivi sono le caldaie alimentate a combustibili fossili, a favore delle pompe di calore.

Il nuovo sistema digitale

A partire da oggi, 13 febbraio, le imprese che operano nei cantieri (ma non solo) dovranno affrontare un cambiamento importante nella gestione dei rifiuti. Entra in vigore, infatti, il nuovo sistema digitale Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), che prevede l’abbandono definitivo dei tradizionali formulari, a favore di una tracciabilità completamente digitalizzata.

L’iscrizione al nuovo registro è obbligatoria per tutti gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, per i produttori di rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti, per gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi e per i Comuni e consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Infine, è pienamente operativa la patente a crediti, introdotta a ottobre 2024 per tutte le imprese e i professionisti che intervengono nei cantieri. In questi giorni l’Ispettorato nazionale del lavoro sta chiarendo come migliorare il punteggio della propria impresa, fino alla quota massima di 100 crediti, attraverso corsi di aggiornamento sulla sicurezza.

In presenza e on-line