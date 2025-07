Come risponde l’agricoltura bergamasca alla crisi climatica

Il presidente di Coldiretti Bergamo, Davide Borella, anticipa quali siano le sfide principali per le aziende orobiche: «Oggi seminati in campo abbiamo orzi e frumenti, da raccogliere nella prima metà di giugno. Poi arriveranno il mais, le viti, le coltivazioni di ulivi e gli alberi da frutto. La preoccupazione maggiore sono le grandinate, con conseguenze irreparabili, seguite dalle piogge intense e dal vento che danneggiano le coltivazioni». Una strategia che le aziende agricole hanno imparato a mettere in atto è la diversificazione delle colture: «Diversificare significa ridurre il rischio. Per esempio, seminare l’80 per cento di un campo con mais e la restante parte con altro. Si tende a fare cinquanta e cinquanta, per non rischiare di perdere tutta la coltura». Quali altre soluzioni stanno mettendo in campo le aziende? «Si sta provando con l’agricoltura 4.0, l’applicazione più ampia delle tecnologie digitali, con sensori e stazioni meteorologiche per prevedere le variazioni atmosferiche. La decisione di investire varia in base alla redditività delle colture: per la vite e gli ulivi si punta sulle reti antigrandine e le ali gocciolanti per le brinate, meno per le colture a pieno campo. Uno strumento ancora poco utilizzato ma da rinforzare è la possibilità per gli agricoltori di assicurarsi per i danni importanti alle coltivazioni», conclude Borella.