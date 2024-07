Guida agli eventi del weekend (19 – 21 luglio)

Approfittate della domenica per fare una bella camminata in montagna (nella sezione Outdoor di Eppen trovate alcuni consigli escursionistici per partire alla scoperta delle Orobie, e non solo). Assicuratevi però di essere adeguatamente attrezzati contro le zecche, un pericolo da non sottovalutare (abbiamo stilato per voi una breve guida pratica).