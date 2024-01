Guida agli eventi del weekend (26 – 28 gennaio)

In occasione della Giornata della Memoria, la stagione teatrale del TNT - Teatro Nuovo Treviglio porta in scena « Giovinette », la storia delle calciatrici che sfidarono il Duce. La loro epopea è raccontata con ironia e leggerezza da un trio di attrici che, mischiando comicità e narrazione, ci mostra come, pur a distanza di tanti anni e di tante battaglie, certi pregiudizi siano duri a morire e come la lotta per la libertà e i propri diritti passi anche attraverso lo sport. I più golosi non potranno perdere questo fine settimana a Bergamo l’undicesima edizione della « Festa del cioccolato »: 25 maestri cioccolatieri da tutta Italia ed Europa presenteranno le proprie creazioni, per un programma ricco di appuntamenti, degustazioni e attività.