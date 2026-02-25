Lavorare in Atb: la Bus Academy per diventare autisti

Nuove opportunità con la Bus Academy per futuri autisti che includono un numero maggiore di donne. La nuova vita di Stefania Perico che ha accettato la sfida di rimettersi in gioco a 43 anni nel trasporto pubblico e l’esperienza di Roberto Milani, da nove anni in Atb, ora conducente di autobus e delle funicolari di Bergamo e di San Pellegrino.

Ritorna la Bus Academy di Atb Consorzio, in collaborazione con Enaip Lombardia, per formare nuovi autisti e rispondere alla crescente carenza di personale. Il percorso, il cui bando di iscrizione si è appena concluso attivando la formazione per 20 futuri autisti, prevede 320 ore di formazione distribuite su 20 settimane, rivolte a disoccupati di almeno 21 anni, con patente B o superiore e buona conoscenza dell’italiano. La prima Academy è stata avviata nel dicembre 2024 con tre classi ed ha riscosso un grande successo: su 19 partecipanti, 18 sono già in servizio come conducenti di autobus. I selezionati sono stati guidati passo passo all’ottenimento della patente D e della Cqc (Carta di qualificazione del conducente), con un inserimento immediato nelle aziende consorziate.

Le testimonianze

Stefania Perico, l’autista appena entrata in servizio Stefania Perico, 43 anni, ex addetta alle pulizie e madre di una bambina, ha frequentato la seconda classe di questa prima edizione. Si è avvicinata al lavoro di autista spinta dalla curiosità e dalla possibilità concreta di rimettersi in gioco. «Il mio compagno mi ha segnalato l’annuncio dell’Academy. Volevo provare qualcosa di nuovo, avere un lavoro stimolante e riuscire a conciliare lavoro e vita privata», racconta. Conseguire tutte le patenti necessarie è stato impegnativo, soprattutto la teoria, ma l’Academy l’ha affiancata in ogni fase del percorso. Dopo i corsi di inglese, autodifesa e scuola guida e il conseguimento del Cqc, ha affrontato un periodo di affiancamento graduale su diverse linee, fino all’inserimento in Atb, entrando in contatto con i passeggeri e imparando a gestire situazioni di pressione.

Roberto Milani, 53 anni, oggi conducente di autobus e delle funicolari di Bergamo e San

Roberto Milani

(Foto di Matteo Gibellini) Pellegrino, ha intrapreso un percorso diverso. Entrato in Atb nove anni fa dopo esperienze come fabbro, litografo, nel trasporto turistico e nell’autotrasporto, ha scelto il trasporto pubblico per conciliare lavoro e vita privata. Attualmente si sta formando per entrare in sala operativa ed è rappresentante sindacale. «Quando sono arrivato - dice Milani - si entrava solo tramite concorso, con pochi posti disponibili. Oggi si assume per formare e risolvere la carenza di personale», spiega. L’affiancamento è stato centrale per entrambi. Stefania Perico ha seguito un tutor nelle prime settimane, acquisendo sicurezza e autonomia.

Oltre la formazione tecnica