Guida agli eventi del weekend (17-19 luglio)

Storie, musica e teatro accompagnano anche la giornata di domenica. A Covo, nella cornice del Bosco San Gherardo, torna la rassegna « Natura&Cultura » con « Echi di paese », uno spettacolo che intreccia narrazione e canzoni della tradizione italiana per riflettere sul legame con i borghi, la natura e il fenomeno dello spopolamento. Un percorso tematico e musicale che attraversa anche i capolavori di artisti come Celentano, I Nomadi e De André. A Mapello è in programma un appuntamento dedicato anche ai più piccoli con « Gioppino alla corte del Re di Persia », rappresentazione di teatro di figura che porta in scena una nuova avventura della celebre maschera bergamasca. La sinossi è avventurosa: tra tappeti volanti, magie e colpi di scena, Gioppino parte per liberare la principessa Rosaura in una produzione firmata dalla compagnia Baraca & Böratì.