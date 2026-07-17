Guida agli eventi del weekend (17-19 luglio)

L’estate non è solo sinonimo di vacanze. Per molti è anche il momento giusto per riscoprire il territorio. «Per sentirsi in vacanza non serve partire» ne ha parlato di recente un articolo della rivista Internazionale, che spiega come per diverse ragioni – economiche, ambientali o semplicemente per riposarsi – sempre più persone rinunciano ai grandi viaggi e scelgono di spendere il loro tempo libero diversamente, per esempio riscoprendo luoghi mai visti della propria città. Noi partiamo proprio da qui consigliandovi i luoghi migliori per concedersi una serata all’aperto o una gita non troppo lontano da casa. Anche questo weekend Bergamo e provincia offrono un calendario ricco di appuntamenti tra musica, cinema, festival e iniziative per tutta la famiglia. Ecco la nostra selezione.
Venerdì 17 luglio
Volete ammirare uno dei luoghi più iconici della Bergamasca sotto una luce diversa? Questa sera torna ad accendersi la Diga del Gleno con il primo appuntamento del suo calendario estivo delle illuminazioni al calar del sole. L’evento coincide con la seconda edizione della «Gleno Vertical», la gara di corsa in montagna. Un’occasione per raggiungere la diga al tramonto e vederla illuminata grazie al progetto del light designer Maurizio Quargnale. Se siete dei buongustai, al Piazzale degli Alpini di Bergamo prosegue la « Sagra Bufala, Polpo & Arrosticini ». Negli spazi del NXT, fino a domenica, è possibile scegliere tra specialità di mare e di terra, dagli arrosticini alla brace ai piatti a base di bufala e polpo, senza dimenticare le proposte vegetariane e plant-based. Un’occasione per trascorrere una serata all’insegna della convivialità e dei sapori del nostro Paese.
Sempre in Piazzale Alpini a Bergamo «NXT Festival», la rassegna estiva di eventi: questa sera è in programma il concerto di Treves Blues Band, formazione musicale capitanata da Fabio Treves, tra i più grandi e carismatici bluesman d’Italia.
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Sabato 18 luglio
Musica, spettacoli e bancarelle di hobbisti e commercianti aperte fino a tarda sera: la «Notte Bianca» torna protagonista anche questo weekend. Questa sera la volta di Calusco d’Adda , dove il centro del paese si anima con un ricco programma di appuntamenti. Su Eppen approfondiamo la manifestazione che quest’anno porta il nome di «Generation»: fil rouge che caratterizza tutti gli eventi con ogni piazza del paese dedicata a un’epoca diversa. Tra, dj set, artisti di strada, mercatini, street food e «shopping by night» l’ospite più atteso è il comico bergamasco Daniele Fiamma, che proporrà il suo spettacolo comico nella piazza dedicata ai Millenials. A Foresto Sparso, invece, « Note d’Estate » incanta con una serata dedicata alla musica dal vivo con il concerto della Fisorkestra San Martino (qui trovate il nostro articolo). L’ensemble porterà in piazza San Marco un repertorio che valorizza lo strumento tra tradizione e arrangiamenti contemporanei.
Al «NXT Festival» i protagonisti di questa sera sono I Mercanti di Liquore che portano sul palco il loro ultimo album «Non ci troverete mai»: dieci tracce che raccontano le storie della band con un variegato linguaggio di stili musicali.
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Domenica 19 luglio
Storie, musica e teatro accompagnano anche la giornata di domenica. A Covo, nella cornice del Bosco San Gherardo, torna la rassegna « Natura&Cultura » con « Echi di paese », uno spettacolo che intreccia narrazione e canzoni della tradizione italiana per riflettere sul legame con i borghi, la natura e il fenomeno dello spopolamento. Un percorso tematico e musicale che attraversa anche i capolavori di artisti come Celentano, I Nomadi e De André. A Mapello è in programma un appuntamento dedicato anche ai più piccoli con « Gioppino alla corte del Re di Persia », rappresentazione di teatro di figura che porta in scena una nuova avventura della celebre maschera bergamasca. La sinossi è avventurosa: tra tappeti volanti, magie e colpi di scena, Gioppino parte per liberare la principessa Rosaura in una produzione firmata dalla compagnia Baraca & Böratì.
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