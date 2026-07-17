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17 Luglio 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (17-19 luglio)

Guida. Da «Luce per ricordare» alla «Sagra Bufala, Polpo & Arrosticini», dalla «Notte Bianca» di Calusco d’Adda a «Note d’Estate», passando per «Echi di paese». Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana

Lettura 2 min.
(Foto Shutterstock.com)
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

L’estate non è solo sinonimo di vacanze. Per molti è anche il momento giusto per riscoprire il territorio. «Per sentirsi in vacanza non serve partire» ne ha parlato di recente un articolo della rivista Internazionale, che spiega come per diverse ragioni – economiche, ambientali o semplicemente per riposarsi – sempre più persone rinunciano ai grandi viaggi e scelgono di spendere il loro tempo libero diversamente, per esempio riscoprendo luoghi mai visti della propria città. Noi partiamo proprio da qui consigliandovi i luoghi migliori per concedersi una serata all’aperto o una gita non troppo lontano da casa. Anche questo weekend Bergamo e provincia offrono un calendario ricco di appuntamenti tra musica, cinema, festival e iniziative per tutta la famiglia. Ecco la nostra selezione.

Venerdì 17 luglio

Volete ammirare uno dei luoghi più iconici della Bergamasca sotto una luce diversa? Questa sera torna ad accendersi la Diga del Gleno con il primo appuntamento del suo calendario estivo delle illuminazioni al calar del sole. L’evento coincide con la seconda edizione della «Gleno Vertical», la gara di corsa in montagna. Un’occasione per raggiungere la diga al tramonto e vederla illuminata grazie al progetto del light designer Maurizio Quargnale. Se siete dei buongustai, al Piazzale degli Alpini di Bergamo prosegue la « Sagra Bufala, Polpo & Arrosticini ». Negli spazi del NXT, fino a domenica, è possibile scegliere tra specialità di mare e di terra, dagli arrosticini alla brace ai piatti a base di bufala e polpo, senza dimenticare le proposte vegetariane e plant-based. Un’occasione per trascorrere una serata all’insegna della convivialità e dei sapori del nostro Paese.

Sempre in Piazzale Alpini a Bergamo «NXT Festival», la rassegna estiva di eventi: questa sera è in programma il concerto di Treves Blues Band, formazione musicale capitanata da Fabio Treves, tra i più grandi e carismatici bluesman d’Italia.

Preferite altro? Ecco altri consigli

17
Ven
Luglio
h.11:00 / 23:45
Piazza Ferrari Rovetta
Street Food a Rovetta

Un appuntamento dedicato ai food truck e alla musica dal vivo si terrà a Rovetta per presentare diverse specialità gastronomiche.

Manifestazioni
17
Ven
Luglio
h.14:00 / 19:30
Centro paese Colere
Must

Il 17 e 18 luglio la Val di Scalve torna a correre nel ricordo della Diga del Gleno. L'edizione 2026 proporrà tre diverse competizioni.

Outdoor
17
Ven
Luglio
h.20:45 / 22:15
Museo Diocesano Adriano Bernareggi Bergamo
Lotto by night

Un’occasione unica per immergersi nel percorso artistico del celebre pittore a Bergamo. La visita guidata inizierà nella Sala III del Museo Diocesano Adriano Bernareggi, per proseguire in Aula Picta.

Visite guidate
17
Ven
Luglio
h.21:00 / 23:30
Piazza Cameroni Treviglio
Claudio Cecchetto DJ Show 2026

Per «Estate trevigliese 2026» una serata imperdibile in Piazza Cameroni: Claudio Cecchetto porta a Treviglio il suo celebre DJ Show 2026, un viaggio musicale attraverso i grandi successi degli anni '70, '80, '90 e 2000, con ospiti a sorpresa sul palco.

Musica
17
Ven
Luglio
h.21:15 / 23:00
Selvino, Parco Osio, Via Generale … Selvino
Senza Confini. Nelle terre e nei racconti di Walter Bonatti

In programma per la 24esima edizione di «deSidera Bergamo Festival», il debutto nazionale di uno spettacolo dedicato alla figura di Walter Bonatti, primo capitolo della trilogia «Visionari. Una trilogia italiana».

Spettacoli
17
Ven
Luglio
h.21:30 / 23:30
Piazza Castello Castel Rozzone
Castel Rozzone Blues Festival

Tre serate di concerti con artisti italiani e internazionali, accompagnate da cucina e birra artigianale nella suggestiva cornice del Palazzo Comunale di Castel Rozzone.

Musica

Sabato 18 luglio

Musica, spettacoli e bancarelle di hobbisti e commercianti aperte fino a tarda sera: la «Notte Bianca» torna protagonista anche questo weekend. Questa sera la volta di Calusco d’Adda , dove il centro del paese si anima con un ricco programma di appuntamenti. Su Eppen approfondiamo la manifestazione che quest’anno porta il nome di «Generation»: fil rouge che caratterizza tutti gli eventi con ogni piazza del paese dedicata a un’epoca diversa. Tra, dj set, artisti di strada, mercatini, street food e «shopping by night» l’ospite più atteso è il comico bergamasco Daniele Fiamma, che proporrà il suo spettacolo comico nella piazza dedicata ai Millenials. A Foresto Sparso, invece, « Note d’Estate » incanta con una serata dedicata alla musica dal vivo con il concerto della Fisorkestra San Martino (qui trovate il nostro articolo). L’ensemble porterà in piazza San Marco un repertorio che valorizza lo strumento tra tradizione e arrangiamenti contemporanei.

Al «NXT Festival» i protagonisti di questa sera sono I Mercanti di Liquore che portano sul palco il loro ultimo album «Non ci troverete mai»: dieci tracce che raccontano le storie della band con un variegato linguaggio di stili musicali.

Non vi basta? Ecco a voi altre proposte!

18
Sab
Luglio
h.21:30 / 23:30
Lazzaretto Bergamo
Dee Dee Bridgewater

Per la collaborazione tra «Bergamo Jazz» e Lazzaretto, è in programma il concerto della regina del canto jazz, in compagnia della sua touring band.

Musica
18
Sab
Luglio
h.08:00 / 19:00
Parco Goisis Bergamo
Market del Goisis

Una giornata al Parco Goisis tra mercato agricolo, laboratori, letture, attività all'aria aperta, cucina del territorio e sapori della tradizione salentina.

Manifestazioni
18
Sab
Luglio
h.10:00 / 23:00
Piazzale dell'Anfiteatro - Bossico Bossico
Street Food Bossico

Due giornate dedicate ai sapori dello street food, arricchite da musica dal vivo, intrattenimento e attività pensate per tutta la famiglia.

Manifestazioni
18
Sab
Luglio
h.17:30 / 23:00
Palazzo Moroni Bergamo
Ponyo sulla scogliera

Visite al tramonto e cinema in giardino: torna a Palazzo Moroni la terza edizione di «Pellicole d'autore en plein air», la rassegna cinematografica estiva sotto le stelle: questa sera appuntamento con il film di Wes Anderson.

Cinema
18
Sab
Luglio
h.21:15 / 23:00
Piazza Santi Apostoli Covo
Una ballata per Chiara

In programma per la 24esima edizione di «deSidera», uno spettacolo che utilizza il teatro di strada, la televisione e la commedia per trattare con ironia i temi legati alla figura di Chiara d'Assisi. In scena Ippolita Baldini.

Spettacoli
18
Sab
Luglio
h.21:00 / 22:00
Campanone Bergamo
Campanone by night

Una visita speciale al Campanone di Bergamo dopo la chiusura al grande pubblico, per ascoltare i rintocchi della campana più grande della Lombardia sotto le luci della città.

Visite guidate

Domenica 19 luglio

Storie, musica e teatro accompagnano anche la giornata di domenica. A Covo, nella cornice del Bosco San Gherardo, torna la rassegna « Natura&Cultura » con « Echi di paese », uno spettacolo che intreccia narrazione e canzoni della tradizione italiana per riflettere sul legame con i borghi, la natura e il fenomeno dello spopolamento. Un percorso tematico e musicale che attraversa anche i capolavori di artisti come Celentano, I Nomadi e De André. A Mapello è in programma un appuntamento dedicato anche ai più piccoli con « Gioppino alla corte del Re di Persia », rappresentazione di teatro di figura che porta in scena una nuova avventura della celebre maschera bergamasca. La sinossi è avventurosa: tra tappeti volanti, magie e colpi di scena, Gioppino parte per liberare la principessa Rosaura in una produzione firmata dalla compagnia Baraca & Böratì.

Non vi abbiamo convinto?

19
Dom
Luglio
h.09:00 / 19:00
Centro storico Treviglio
Antico in Via

Ogni terza domenica del mese, il Centro Storico di Treviglio ospiterà Antico in Via, il mercatino d'antiquariato più grande della provincia di Bergamo. Un evento imperdibile per gli amanti del vintage.

Manifestazioni
19
Dom
Luglio
h.10:30 / 12:00
Museo Diocesano Adriano Bernareggi Bergamo
Salmeggia in&out

Dal Museo Bernareggi al Monastero di Santa Grata: la visita conduce alla scoperta della chiesa del più antico monastero benedettino della città, dove è conservata la monumentale pala realizzata da Enea Salmeggia.

Arte
19
Dom
Luglio
h.20:30 / 22:00
Piazza Vittorio Veneto Bergamo
Vicoli e piazze in città bassa

Un itinerario guidato tra piazze e scorci storici per scoprire il volto più antico di Città Bassa e l'evoluzione urbanistica di Bergamo.

Visite guidate
19
Dom
Luglio
h.20:30 / 22:30
Castello di Pagazzano Pagazzano
Menecmi

Una reinterpretazione della commedia di Plauto curata dalla compagnia Teatro Antico in Scena Kerkis.

Spettacoli
19
Dom
Luglio
h.14:30 / 18:00
Palazzo Polli Stoppani Bergamo
Casa Museo Polli Stoppani: apertura al pubblico

Dalle 14.30 alle 18 Casa Museo Polli Stoppani apre le porte ai visitatori per permettere a tutti di visitare lo splendido palazzo di Città Alta. Non vi basta? Prenotate una visita guidata!

Visite guidate
19
Dom
Luglio
h.17:00 / 20:00
Villa Murina Pradalunga
Concerto nel castagneto

L'appuntamento musicale si svolge all'interno del «Castanetum Flower Festival 2026», la rassegna dedicata alla celebrazione nazionale dei castagneti in fiore.

Manifestazioni

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