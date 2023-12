Guida agli eventi del weekend (8-10 dicembre)

Questo finesettimana, il polo fieristico di Treviglio ospita l’« Italian Championship 2023 », la competizione che proclamerà il nuovo campione italiano di risoluzione del cubo di Rubik. Le iscrizioni per partecipare alle gare sono ormai chiuse, ma l’ingresso è gratuito per chiunque sia interessato ad assistere come spettatore: il nostro consiglio è quello di fare un salto, per poter vivere, anche solo per un attimo, lo spirito dello speedcubing. Che non è cosa da nerd né da geni della matematica, ma un’occasione di ritrovo qualsiasi età si abbia.