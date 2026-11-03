Cade in moto a Seriate, muore donna di 53 anni - Traffico rallentato
Tragico incidente a Seriate, all’altezza del rondò della ex statale 671: una donna di 53 anni è morta in un incidente on moto.Lettura meno di un minuto.
Seriate
Una donna di 53 anni è morta martedì 3 novembre in un incidente stradale avvenuto intorno alle 15.19 a Seriate, sulla strada provinciale ex statale 671a, all’altezza del rondò. Secondo le prime informazioni, si è trattato di una caduta dalla moto.
Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, la donna sarebbe morta sul colpo. Sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi con un’ambulanza e una auto medica. Il traffico è rallentato per permettere i soccorsi e i rilievi dell’incidente.
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