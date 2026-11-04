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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Mercoledì 04 Novembre 2026

Marco Masini torna a Bergamo: concerto alla ChorusLife Arena il 18 maggio

L’APPUNTAMENTO. Il cantautore fiorentino chiuderà il tour nei teatri il 18 maggio 2027 alla ChorusLife Arena. Biglietti in vendita dal 4 novembre su TicketOne e Ticketmaster.

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Redazione Web
Redazione Web
Marco Masini torna a Bergamo: concerto alla ChorusLife Arena il 18 maggio

Bergamo

Marco Masini torna a Bergamo. Il cantautore fiorentino sarà in concerto il 18 maggio 2027 alla ChorusLife Arena, nell’ambito del nuovo tour che lo porterà sui palchi italiani tra aprile e maggio. L’annuncio è arrivato martedì 3 novembre dall’Unipol Forum di Milano, durante la prima data della tournée nei palasport.

Il tour segnerà il ritorno dell’artista a una dimensione più raccolta, con uno spettacolo dedicato a oltre 35 anni di carriera e alle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. La data bergamasca è organizzata da LEG Live Emotion Group.

Marco Masini a Bergamo, biglietti e prevendite

Le prevendite sono aperte da mercoledì 4 novembre: dalle 16 per gli iscritti al fan club su TicketOne e dalle 18 per tutti su TicketOne e Ticketmaster.

Dai successi di Sanremo al nuovo album

La carriera di Masini decolla nel 1990 con «Disperato», vincitore della sezione Novità del Festival di Sanremo e del Premio della Critica. Tra i suoi brani più celebri «Ci vorrebbe il mare», «Perché lo fai», «T’innamorerai», «Vaffanculo» e «Bella stronza». Nel 2004 torna a vincere Sanremo con «L’uomo volante».

Dopo il tour «Ci vorrebbe ancora il mare» del 2025, dedicato ai 35 anni di carriera, nel 2026 ha partecipato a Sanremo con Fedez e il brano «Male necessario», premiato per il miglior testo. A marzo è uscito anche il nuovo progetto discografico «Perfetto imperfetto».

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