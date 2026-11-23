Aveva il gusto delle cose belle, Guido Crippa, ma anche una rara generosità nel condividerle. Le aveva cercate, raccolte e custodite per tutta la vita, con l’occhio attento del collezionista raffinato e la sensibilità di chi sapeva riconoscerne il valore. E alla fine ha voluto che diventassero patrimonio di tutti. Imprenditore, protagonista della vita economica e culturale bergamasca degli ultimi cinquant’anni, era un uomo schivo, poco incline alle apparizioni pubbliche, che amava piuttosto la compagnia degli amici, le conversazioni intorno a una tavola e i luoghi a cui era più legato: la sua casa-museo sulla Maresana e a Pantelleria, dove tornava appena poteva.

Crippa si è spento sabato notte, nella sua abitazione di Ponteranica, a 95 anni. Imprenditore nell’edilizia, aveva fondato la General Casa, ma una parte importante della sua vita l’ha dedicata anche alle istituzioni bancarie e culturali del territorio. Un impegno nel quale la passione per l’arte si è intrecciata con una concezione concreta della filantropia, fino al gesto che più di ogni altro resterà legato al suo nome.

La donazione al Bernareggi

L’anno scorso ad aprile, insieme alla moglie Carmen Oberti, ha infatti destinato al nuovo Museo diocesano Adriano Bernareggi una parte importante della loro collezione: nove dipinti del Seicento di Evaristo Baschenis e quattro sculture di Giacomo Manzù. Una donazione che ha permesso al museo di dedicare una sala al pittore bergamasco, con il più ricco nucleo di sue opere esposto stabilmente in un’istituzione museale. Il punto d’arrivo di una passione condivisa per una vita, ma anche la scelta di sottrarre una raccolta preziosa alla dimensione privata per consegnarla alla città.

«La Diocesi lo ricorda con grande riconoscenza per la donazione delle opere di Baschenis e Manzù, che insieme alla moglie hanno voluto lasciare al museo perché fossero fruite da tutti - sottolinea don Davide Rota Conti, direttore del Bernareggi, di cui Crippa è stato presidente tra il 2001 e il 2002 -. Negli ultimi anni aveva continuato a seguire con entusiasmo il nuovo museo, partecipando alle iniziative e incoraggiandoci».

I progetti per il «Credito»

L’impegno di Guido Crippa si è sviluppato anche nel Credito Bergamasco, dove entrò nel Consiglio di amministrazione nel 1990, diventandone vicepresidente nel 2009. Fu anche consigliere della Fondazione Credito Bergamasco dal 1993 al 2018. «È stato l’ideatore, insieme a Cesare Zonca, di grandi interventi a sostegno del territorio, in campo culturale e scientifico», ricorda Angelo Piazzoli, presidente della Fondazione. Dalla donazione alla città del recupero dell’ex monastero delle Dimesse e delle Servite per farne la sede della Gamec, al sostegno alla Carrara, ai restauri e alla ricerca con gli Ospedali Riuniti e il «Papa Giovanni». «Con lui creammo anche l’apertura del palazzo storico del Credito Bergamasco agli eventi culturali - dice ancora Piazzoli -, e da lì partì il progetto dei grandi restauri. Lo ricordiamo con affetto: aveva uno stile asciutto, sobrio, tipicamente bergamasco, ma era una presenza importante e uno stimolo continuo».

Crippa era stato per anni consigliere della Fondazione della Comunità Bergamasca, insieme ad Armando Santus, che ha poi curato la donazione al Museo Bernareggi. «Ho potuto apprezzarne la dedizione, la saggezza e soprattutto la grande filantropia - ricorda Santus -. Era un grande collezionista e ha voluto mettere a disposizione dell’intera collettività, affidandola al museo, una raccolta di grande valore. Un gesto di altruismo a favore dell’arte e della città».

L’impegno al Carisma

La generosità di Crippa torna anche nel ricordo di Miro Radici, presidente della Fondazione Carisma, di cui era stato consigliere. «È stato la persona più buona e generosa che io abbia mai conosciuto - dice -. Un grande professionista, che ha fatto cose eccezionali per la città».