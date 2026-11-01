Ponteranica, vandalizzata ad Halloween la staccionata del Giardino dell’Infanzia

Il danneggiamento riguarda la recinzione del giardino dell’infanzia recentemente inaugurato. L’episodio è avvenuto nella notte di Halloween, sabato 31 ottobre. «Un gesto che condanniamo con fermezza. Tanto più perché riguarda uno spazio pubblico, dedicato ai bambini e pensato per essere vissuto da tutta la comunità», scrive il sindaco di Ponteranica, Susanna Pini, in un post su Facebook.