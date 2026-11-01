Ponteranica, vandalizzata ad Halloween la staccionata del Giardino dell’Infanzia
IL DANNEGGIAMENTO. Brutta sorpresa a Ponteranica nella mattinata di domenica 1° novembre.Lettura meno di un minuto.
Ponteranica
Il danneggiamento riguarda la recinzione del giardino dell’infanzia recentemente inaugurato. L’episodio è avvenuto nella notte di Halloween, sabato 31 ottobre. «Un gesto che condanniamo con fermezza. Tanto più perché riguarda uno spazio pubblico, dedicato ai bambini e pensato per essere vissuto da tutta la comunità», scrive il sindaco di Ponteranica, Susanna Pini, in un post su Facebook.
La sindaca Pini: «Il divertimento non giustifica i danneggiamenti»
«Festeggiare, stare insieme e divertirsi sono diritti sacrosanti. Ma il divertimento non può passare attraverso la distruzione di ciò che appartiene a tutti», sottolinea la sindaca.
L’Amministrazione comunale provvederà al ripristino della staccionata: «Non servono contrapposizioni, né polemiche. Serve una comunità capace di fare rete e di sentirsi responsabile dei propri spazi», conclude la prima cittadina, invitando famiglie, scuole, oratori e associazioni a collaborare nell’educazione al rispetto dei beni comuni.
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