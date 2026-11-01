Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Domenica 01 Novembre 2026

Ponteranica, vandalizzata ad Halloween la staccionata del Giardino dell’Infanzia

IL DANNEGGIAMENTO. Brutta sorpresa a Ponteranica nella mattinata di domenica 1° novembre.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Ponteranica, vandalizzata ad Halloween la staccionata del Giardino dell’Infanzia

Ponteranica

Il danneggiamento riguarda la recinzione del giardino dell’infanzia recentemente inaugurato. L’episodio è avvenuto nella notte di Halloween, sabato 31 ottobre. «Un gesto che condanniamo con fermezza. Tanto più perché riguarda uno spazio pubblico, dedicato ai bambini e pensato per essere vissuto da tutta la comunità», scrive il sindaco di Ponteranica, Susanna Pini, in un post su Facebook.

La sindaca Pini: «Il divertimento non giustifica i danneggiamenti»

«Festeggiare, stare insieme e divertirsi sono diritti sacrosanti. Ma il divertimento non può passare attraverso la distruzione di ciò che appartiene a tutti», sottolinea la sindaca.

L’Amministrazione comunale provvederà al ripristino della staccionata: «Non servono contrapposizioni, né polemiche. Serve una comunità capace di fare rete e di sentirsi responsabile dei propri spazi», conclude la prima cittadina, invitando famiglie, scuole, oratori e associazioni a collaborare nell’educazione al rispetto dei beni comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponteranica
Sociale
Enti locali
Politica
Susanna Pini
Comune di Ponteranica
Facebook