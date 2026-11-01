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Cronaca / Valle Seriana Domenica 01 Novembre 2026

Orobie, arriva l’inverno. Vento forte e prime gelate: chiude anche il Rifugio Curò

MONTAGNA. Ancora tanta gente in montagna, grazie al bel tempo, anche se quasi tutti i rifugi delle Orobie sono chiusi. Domenica 1° novembre ultimo giorno anche per il Curò.

Lettura meno di un minuto.
Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

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Orobie, arriva l’inverno. Vento forte e prime gelate: chiude anche il Rifugio Curò
Il rifugio Curò a Valbondione, nell’ultimo giorno di apertura della stagione, domenica 1° novembre 2026
(Foto di Mirco Bonacorsi)

Valbondione

Con l’inizio di novembre anche il rifugio Curò, sopra Valbondione, ha terminato la sua stagione; nelle scorse settimane la stessa cosa era toccata anche ad altri rifugi come Barbellino, Merelli al Coca, Brunone e Tagliaferri.

Il meteo favorevole ha però richiamato ancora numerosi escursionisti sui sentieri che permettono di salire in quota malgrado, già dalla mattinata, si sia fatta sentire la fastidiosa azione del vento (la stazione meteo del Consiglio nazionale delle ricerche posizionata proprio al Curò ha registrato una velocità massima di 40 chilometri all’ora e una temperatura minima notturna di – 2,4 gradi).

Le prime gelate

Sui piccoli laghetti nelle sue vicinanze si è quindi assistito alla formazione del primo strato di ghiaccio, elemento che diventerà sempre più preponderante con il trascorrere dei giorni.

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Dal 1° novembre niente più «Gratta e Sosta»

Da segnalare infine che da oggi 1 novembre, e fino al prossimo mese di giugno, per quanti raggiungeranno Valbondione e frazioni non sarà più necessario munirsi del ticket per i parcheggi «Gratta e sosta».

Orobie, arriva l’inverno. Vento forte e prime gelate: chiude anche il Rifugio Curò
Il rifugio Curò a Valbondione, nell’ultimo giorno di apertura della stagione, domenica 1° novembre 2026
(Foto di Bonacorsi)

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