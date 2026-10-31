Meteo, correnti fredde sull’Italia: temperature in calo anche in Bergamasca
LE PREVISIONI. Ognissanti più fresco: domenica aumentano le nubi sulla regione. Piogge e temporali interessano soprattutto il versante adriatico e il Sud.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Aria fredda in ingresso sull’Italia e temperature in diminuzione nel fine settimana di Ognissanti. Secondo 3Bmeteo, le correnti settentrionali hanno raggiunto la Penisola accompagnate da raffiche di bora fino a 80 chilometri orari. Sullo Ionio si sta formando un’area di bassa pressione, con effetti soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali.
Meteo Lombardia, più nubi per Ognissanti
In Lombardia sabato 31 ottobre sarà ancora caratterizzato da ampie schiarite, con nuvolosità in aumento dalla sera. Domenica 1° novembre un impulso freddo da nordest porterà più nubi e possibili deboli precipitazioni fino al mattino sulle pianure orientali e sulle Prealpi, seguite da parziali aperture.
Le temperature scenderanno. Lunedì 2 novembre tornerà più sole, ma le schiarite notturne favoriranno un ulteriore raffreddamento: nelle aree di aperta campagna della regione le minime potranno avvicinarsi ai 5 gradi. Anche nei giorni successivi, secondo la previsione regionale di 3Bmeteo, il tempo resterà prevalentemente asciutto, con valori inferiori alle medie soprattutto di notte.
Piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud
Il maltempo di sabato si concentrerà sul versante adriatico, sulle aree ioniche, sulla Sicilia orientale e sulla Sardegna orientale, con piogge intermittenti e temporali locali. Più protetti il resto del Nord e le regioni centrali tirreniche. Previsti venti settentrionali sostenuti e mari molto mossi.
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