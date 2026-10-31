Meteo, correnti fredde sull’Italia: temperature in calo anche in Bergamasca

Aria fredda in ingresso sull’Italia e temperature in diminuzione nel fine settimana di Ognissanti. Secondo 3Bmeteo, le correnti settentrionali hanno raggiunto la Penisola accompagnate da raffiche di bora fino a 80 chilometri orari. Sullo Ionio si sta formando un’area di bassa pressione, con effetti soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali.

Meteo Lombardia, più nubi per Ognissanti

In Lombardia sabato 31 ottobre sarà ancora caratterizzato da ampie schiarite, con nuvolosità in aumento dalla sera. Domenica 1° novembre un impulso freddo da nordest porterà più nubi e possibili deboli precipitazioni fino al mattino sulle pianure orientali e sulle Prealpi, seguite da parziali aperture.

Le temperature scenderanno. Lunedì 2 novembre tornerà più sole, ma le schiarite notturne favoriranno un ulteriore raffreddamento: nelle aree di aperta campagna della regione le minime potranno avvicinarsi ai 5 gradi. Anche nei giorni successivi, secondo la previsione regionale di 3Bmeteo, il tempo resterà prevalentemente asciutto, con valori inferiori alle medie soprattutto di notte.

Piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud