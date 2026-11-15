Villa d’Ogna, in auto contro la recinzione del condominio: deve pagare

Con l’auto ha urtato il cordolo del marciapiede, una gomma si è bucata e ha perso il controllo della macchina, finendo contro la recinzione di un condominio. Il conducente, un ucraino di 32 anni che vive a Valbondione , è stato portato in codice giallo, vale a dire con ferite di media gravità, al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

È successo in via Provinciale 400 a Villa d’Ogna, lungo la strada dell’alta Valle Seriana, mezz’ora dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato 14 novembre. Alla Festi Rasini, nei pressi del distributore di carburante «Q8», il 32enne ha perso il controllo della Opel Crossland che stava guidando. Non si esclude che viaggiasse a forte velocità, lo stabiliranno i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Clusone giunti subito dopo in via Provinciale, che hanno disposto anche accertamenti ematologici per stabilire l’eventuale presenza di alcol.

Urtato il cordolo con la ruota posteriore destra, l’auto ha superato lo spartitraffico realizzato qualche mese fa dal Comune ed è andata a finire contro la recinzione di un condominio. Quando sono arrivati i soccorsi la Opel era incastrata sul muretto. Gli operatori del 118, giunti su un’automedica e supportati da un equipaggio in ambulanza del Corpo Volontari Presolana, si sono presi cura del 32enne, che agli occhi dei presenti era in stato di ebbrezza. Sul posto anche i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza la vettura staccando le batterie e controllando che non ci fossero perdite di gasolio. L’ucraino è stato stabilizzato e portato con l’ambulanza all’ospedale di Bergamo. Per rimuovere la Opel è stato necessario l’intervento del soccorso stradale di Ardesio e l’automobilista dovrà risarcire i danni, a cominciare da quelli al condominio di via Provinciale.