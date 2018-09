Fondi Lega: accordo con i pm

I 49 milioni saranno restituiti in 76 anni Intesa raggiunta tra la procura di Genova e gli avvocati della Lega Nord sulle modalità di esecuzione dei sequestri dei 49milioni di euro.

Saranno sequestrati centomila euro a bimestre, per un totale di 600mila euro l’anno. Al momento nella cassa della Lega, secondo quanto sostenuto dai legali del Carroccio, ci sono 130 mila euro che verranno subito acquisiti dalla guardia di finanza. «Abbiamo fatto quello che viene fatto in altre procedure analoghe, laddove agiamo in esecuzione. È un meccanismo che la procura ha già seguito per i crediti erariali, per cui una società può subire sequestro preventivo». Così il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, sulle modalità del sequestro dei 49 milioni di euro alla Lega. «Credo che abbiamo raggiunto un punto di equilibrio e perseguito gli interessi dello Stato».

