Mediaworld, i dipendenti preoccupati

«Non tutti possono spostarsi da Curno» I sindacati: tra i lavoratori c’è forte disagio. Mercoledì mattina assemblea in sede. Almeno un terzo, tra madri di famiglia e part time, avrebbero difficoltà ad accettare Verano brianza.

Smarrimento, amarezza, ma soprattutto tanta preoccupazione. Questi i sentimenti che animano gran parte dei lavoratori Mediaworld interessati dal «trasloco» che entro il prossimo ottobre porterà 500 di loro dall’attuale sede amministrativa di Curno a Verano Brianza. In pratica un centinaio di chilometri giornalieri tra andata e ritorno per chi vive a Bergamo e dintorni, che per alcuni, a causa di ragioni soprattutto familiari (dover accudire i figli, o parenti anziani) si traducono in forte disagio fino a diventare per altri una distanza proibitiva. Stati d’animo e prese di posizioni che prenderanno corpo domani mattina, nell’assemblea dei lavoratori in programma in sede. Già fin d’ora però i rappresentanti sindacali hanno raccolto confidenze e lamentele da parte di diversi dipendenti.

