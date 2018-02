Atalanta-Borussia, Gasperini fiducioso

«Possibilità di passare? 51% contro 49%» Un Gian Piero Gasperini sorridente si presenta ai microfoni consapevole dell’importanza della sfida di giovedì, crocevia dell’intera stagione nerazzurra.

Più che sulla forza degli avversari, messa in mostra anche nella gara di andata, l’allenatore nerazzurro pensa ai suoi giocatori, a cui ha chiesto di limitare le incertezze della gara di andata. «Molta della consistenza del Dortmund appoggia sulla fase d’attacco, dove sono veramente bravi – spiega il tecnico -. Noi dovremmo giocare una gara con qualche errore in meno rispetto all’andata dove sono stati bravi sfruttare al massimo le nostre incertezze. Il fatto che sia un appuntamento così importante è motivo di orgoglio, ma per noi resta una partita di calcio e come tale va preparata. C’è grande entusiasmo, emozione, ma dobbiamo mettere le nostre energie sulla gara e sull’attenzione all’avversario. Il confronto dell’andata è stato utile perché è stata una partita con momenti favorevoli a entrambe le squadre. Abbiamo avuto la sensazione della forza dell’avversario e della nostra. Dobbiamo cercare di limitare alcuni errori e fare bene quello che ha dato fastidio al Dortmund».

Dentro o fuori, giovedì sera non ci sono alternative al destino dell’Atalanta in Europa league. «È una partita che viene giocata in 180 minuti. L’andata è finita con il vantaggio del Dortmund. Noi possiamo giocarci le nostre chance. Ci giocheremo la possibilità di passare il turno al meglio delle nostre possibilità. Il Borussia ha due risultati possibili, noi faremo incidere il fattore campo. Le possibilità di passare? 51% contro 49%. Arrivare a questa partita con questa chance è sicuramente buono».

