Atalanta in cerca della riscossa

Con il Milan Gasp (ri)lancia Barrow Segui la cronaca in diretta della partita tra Milan e Atalanta. A San Siro i nerazzurri devono riscattare le ultime due sconfitte contro Cagliari e Spal, ma soprattutto tornare a segnare e a convincere.

Una rivoluzione. Proprio come quella che due anni fa, dopo un inizio disastroso, portò alla cavalcata europea. Stavolta però Gasperini non vuole cambiare giocatori, ma testa. Serve un atteggiamento completamente diverso rispetto alle ultime due partite contro Cagliari e Spal: più concretezza in attacco, meno paura e centrocampo e molta attenzione in difesa. Il Milan, nella sua tana per giunta, non è il cliente ideale per risalire il prima possibile in classifica. Infarciti di ex nerazzurri, i rossoneri non vogliono deludere i propri tifosi dopo un inizio di campionato non certo esaltante. Quale arma per batterlo? Gasperini sceglie Barrow al posto di Zapata. L’Eco di Bergamo come sempre vi propone la cronaca in diretta della partita.

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Atalanta: Gollini, Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, Freuler, De Roon, Castagne, Pasalic, Gomez, Barrow.

