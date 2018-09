Furia Atalanta contro il rigore

«Perché non è stato consultato il Var?» L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi interviene al termine della sconfitta contro la Fiorentina viziata da un rigore inesistente assegnato ai viola.

«Avrei preferito intervenire in un altro momento. Dopo quanto successo oggi, mi sembra il minimo intervenire: si è visto un episodio molto grave. Gli arbitri possono sbagliare, noi non commentiamo gli errori. Dopo l’episodio di oggi non si può stare zitti, sono episodi che lasciano l’amaro in bocca per come è andata la partita e perché, in un episodio così determinante, non si è avuto il tempo di consultare la Var e verificare un episodio evidente. Dispiace che l’arbitro non abbia verificato alla Var e che questo sia accaduto dopo una settimana in cui la dirigenza della Fiorentina ha preparato in una maniera in cui al primo errore sembrava dovesse accadere qualcosa. Noi ci siamo battuti come dei leoni per introdurre la Var: se in un episodio come questo non viene neanche lontanamente utilizzato, ditemi voi cosa dobbiamo fare. Non si può stare zitti davanti a un episodio così evidente».

Ecco invece le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini

