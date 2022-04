Savoldelli, finale di stagione spettacolare. Vince lo scudetto Junior e la Coppa Italia

La 19enne di Clusone, portacolori dello Scalve Boarder Team e figlia d’arte (è figlia di Paolo, ex campione di ciclismo), aveva già fatto parlare di sé sabato quando stava per sorprendere Sofia Belingheri e l’olimpionica Michela Moioli nella gara valevole per il titolo Senior e alla fine si era messa al collo una medaglia di bronzo completando un podio tricolore al 100% bergamasco.