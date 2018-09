LaSabri fa il pieno di fans a Stezzano

Almeno 1.200 ragazzi per la creator È amatissima dai giovani e nel pomeriggio li ha incontrati al centro commerciale Le Due Torri.

Un pomeriggio si festa al centro commerciale «Le Due Torri» di Stezzano, che nel pomeriggio di sabato 29 settembre ha accolto la creator più amata dai giovanissimi: LaSabri ha fatto come sempre il pieno. Sono più di 1200 i fans arrivati da ogni dove per incontrarla e abbracciarla. Perché lei non si risparmia mai in queste occasioni. Se li bacia tutti i suoi ammiratori, se li abbraccia, prende in braccio le più piccole e salta in groppa ai più grandi, chiede a tutti «Come va la scuola?».

LaSabri è arrivata puntuale alle 15, correndo e saltando sul palco a ritmo di musica tra le urla dei ragazzini che le hanno dimostrato tutto il loro affetto. Jeans skinny strappati, anfibi, felpa rosa con i gattini, chignon e coroncina di fiori rosa, LaSabri ha esordito con un «Ciao amoriiiii». Ha poi chiesto: «Avete fatto i bravi?». Perché la creator, nei video che posta, raccomanda sempre a chi la segue di essere gentili, educati, di studiare e di essere generosi.

All’evento di Stezzano ha portato come sempre dei regali per i suoi fans: degli astucci, alcune magliette e una tutona intera provenienti dal suo merchandising, dei soldi giapponesi, delle monete del Malawi e una maglietta di un’associazione di adozioni a distanza, dato che ha adottato una bambina del Malawi ed è andata recentemente a trovarla. Tra i regali destinati ai fans anche una maglietta del suo fidanzato Sasha «Presa dal suo armadio e naturalmente piena di peli dei nostri gatti», ha detto Sabrina Cereseto.

Per aggiudicarsi i premi messi in palio da LaSabri i fans dovevano ballare e cantare mentre facevano la fila in attesa di ricevere il loro autografo. Per le manches a pari merito la sfida proseguiva sul palco, dove i più bravi ballavano davanti al pubblico cercando di interpretare al meglio le hit del momento per portarsi a casa il gadget.

Nessuno dei ragazzi è arrivato a mani vuote, ognuno ha portato un pensiero per LaSabri tra cartelloni, fotografie, peluches giganti, rose, scatole decorate piene di caramelle, cuscini. Il pomeriggio di festa è andato avanti fino a sera ma l’energia è rimasta ai massimi livelli fino alla fine dell’evento.

