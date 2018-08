Auto si ribalta a Dalmine - Foto

Donna di 86 anni in gravi condizioni Incidente nel primo pomeriggio di domenica 5 agosto. Una donna di 86 anni è rimasta gravemente ferita.

L’auto su cui viaggiava si è ribaltata e la donna, residente a Dalmine, è stata soccorsa dai medici di un’ambulanza del 118. Si tratta di una signora di 86 anni che è rimasta coinvolta in un incidente a Dalmine , in viale Brembo. L’auto è una Fiat Seicento che proveniva da Brembo, frazione di Dalmine, in direzione del centro della cittadina. La donna stava guidando la vettura quando in viale Brembo, a 40 metri dal civico 2, ha perso il controllo della macchina per cause ancora da accertare, ed è finita contro un albero a lato della carreggiata. La macchina si è ribaltata e la donna è rimasta incastrata tra le lamiere.

L’incidente poco prima delle 15 di domenica 5 agosto. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo, la polizia locale e i soccorritori del 118 che hanno trasportato la donna al Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni.

La strada è stata chiusa dalle 15 e riaprirà intorno alle 17 di domenica.

