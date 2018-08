Biblioteca incompiuta da 20 anni

Ripartono i lavori a Curno Il sogno di quattro amministrazioni comunali: il cantiere della casa della cultura fermo da 20 anni.

Un’odissea lunga vent’anni. Nelle priorità del piano delle opere pubbliche del Comune di Curno per il prossimo anno non potevano certo mancare l’apertura della nuova biblioteca comunale e dell’auditorium, in via IV Novembre, nel campus scolastico di Curno dove sono in funzione la scuola primaria, le medie e il centro sportivo. L’apertura della Casa della cultura è stato il sogno di quattro amministrazioni comunali: la Giunta del sindaco Mario Bianchi, poi Annamaria Morelli, Angelo Gandolfi e Perlita Serra. Luisa Gamba, eletta lo scorso anno, confida di inaugurarla nella primavera del prossimo anno.

