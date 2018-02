Camion si ribalta a Treviolo - Foto

Mattinata nera sull’asse interurbano In curva si è ribaltato mandando in tilt la viabilità della mattinata. Incidente sull’asse interurbano, all’altezza di Treviolo, uscita di Dalmine.

L’incidente poco prima delle 11 di lunedì 5 febbraio: il mezzo pesante, che trasportava rifiuti, ha perso il controllo sulla rampa, scontrandosi con un furgone Iveco e una vettura che è rimasta schiacciata. Sul luogo dell’incidente il 118 per soccorrere i feriti che non sono fortunatamente in gravi condizioni: si tratta di un uomo di 55 anni e uno di 52, trasferiti al Papa Giovanni di Bergamo.



Presenti anche i vigili del fuoco: il mezzo pesante, che stava percorrendo l’Asse da Bonate in direzione Bergamo, si è adagiato su un fianco sulla corsia opposta, rendendo difficoltosa la circolazione in entrambe le direzioni. In particolare i problemi sono stati fino all’ora di pranzo per chi ha cercato di immettersi da Dalmine. Il traffico è stato completamente bloccato con la chiususa dell’’uscita di Dalmine.

