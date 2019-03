Con 4 figli e incinta le rubano la borsa

«Dentro i documenti della gravidanza» Le hanno rubato la borsa in auto e lei, che è una mamma di quattro bambini ed è anche incinta, chiede aiuto a L’Eco di Bergamo.

«Vorrei chiedervi una mano nel ritrovamento della mia borsa. Lunedì sera verso le 17 in via Garibaldi, a Seriate, mi hanno rubato dalla macchina una borsa con dentro il portafoglio, il cellulare e tutti i documenti. So che i documenti si rifanno ma io sono una mamma di 4 bambini e in più incinta del quinto e avevo dentro anche i documenti importanti della mia gravidanza».

«Magari qualcuno la trova buttata in qualche campo e non saprà cosa fare. Potreste darmi una mano per piacere?». La signora ha sporto denuncia. Se qualcuno avesse informazioni può contattare il 348/6992440. «Era una borsa grigia a puntini, la marca è Ludmila Radchenko».

