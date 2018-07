In palestra in bici, ma gliela rubano

Ennesimo appello, il furto a Dalmine Ancora una bicicletta rubata e la richiesta di aiuto di un bergamasco che ha usato la sua due ruote per andare in palestra. Ma alla fine dell’allenamento la bici è sparita.

«Quella che vedete nella foto è la bici di mio marito che hanno rubato fuori dalla palestra Enjoy di Sabbio di Dalmine lunedì 2 luglio tra le 20 e le 21.30 - scrive una lettrice -. Chiunque la vedesse è pregato di segnalarla ai carabinieri di Dalmine dove è stata fatta regolare denuncia». Ed è palese il malumore per i continui furti di bici che si verificano nella Bergamasca, tanto che c’è chi preferisce tenerla in garage per non rischiare il furto...

