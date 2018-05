Incidente a Cavernago, traffico in tilt

Coinvolto un mezzo pesante Traffico bloccato a Cavernago, nella zona della media pianura bergamasca, a causa di un incidente che ha coinvolto un camion.

Dalle prime informazioni sembra che siano rimaste ferite due persone, non in gravi condizioni: si tratta di un uomo di 55 anni e di una donna di 54. Lo scontro ha causato lunghe code sulla strada provinciale che dal Cassinone di Seriate porta a Ghisalba, una delle direttrici più utilizzate per raggiungere la Bassa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA