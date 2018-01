Incidente nella notte a Stezzano

Feriti cinque giovanissimi Cinque giovano sono rimasti feriti in un incidente avvenuto all’altezza del rondò tra la ex statale 42 e la tangenziale Sud, tra Stezzano e Levate.

Dalle prime informazioni l’auto con a bordo i cinque giovani si sarebbe ribaltata. Ancora da chiarire le cause dello schianto. Sul posto i soccorritori che hanno prestato le prime cure ai cinque, poi trasportati in ospedale. Non sono in pericolo di vita. Si tratta di un ragazzo di 17 anni, uno di 20, due ragazze di 19 e 23 anni e un altro ferito di 21 anni.

