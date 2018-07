Incidente sul lavoro a Seriate

Grave un uomo di 56 anni L’incidente poco prima delle 8 di lunedì 23 luglio in un’azienda di Seriate: ferito in codice rosso un uomo di 56 anni.

Infortunio sul lavoro nella mattinata di lunedì 23 luglio: un uomo è rimasto ferito in condizioni serie in un’azienda di Seriate, in via Ca’ Bertoncina. Immediati i soccorsi e il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Bergamo.

Si tratta di un uomo di 56 anni e ancora poche sono le informazioni raccolte: l’incidente poco prima delle 8, sul posto anche i carabinieri e i tecnici Ats di Bergamo.

