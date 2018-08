Incidente sulla Dalmine-Villa d’Almé

Sei persone ferite, traffico in tilt Un incidente fortunatamente senza gravi condizioni, ma con molte ripercussioni sul traffico sulla Dalmine-Villa d’Almé.

Un tamponamento sulla strada Dalmine-Villa d’Almé ha mandato il tilt il traffico in tutta la zona tra Treviolo e Mozzo. Sei le persone ferite: non sono in gravi condizioni. Sul posto tre ambulanze inviate dal 118.

