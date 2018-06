Investite nella serata a Dalmine

Gravi due donne di 73 e 83 anni Dopo i tanti incidenti nella giornata del 1° giugno, un altro molto grave si è verificato nella serata di venerdì. È successo a Dalmine, in viale Marconi all’incrocio con via Gorizia, verso le 22,20.

Stando alle prime informazioni raccolte, due donne di 73 e 83 anni sono state investite da un’auto – una Volkwagen Polo – mentre attraversavano la strada. Ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause dello schianto. L’impatto è stato molto violento e le due donne hanno riportato traumi gravi.

Immediata la richiesta di soccorso al 112: sul posto sono arrivate un’automedica e due ambulanze a sirene spiegate; il personale sanitario si è subito adoperato per prestare i primi soccorsi alle due ferite. Sul posto è arrivata anche la polizia locale di Dalmine che ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione l’incidente. Le due donne sono ricoverate in condizioni gravi al Papa Giovanni di Bergamo.

