Era in sella alla sua bicicletta

Investito all’alba a Levate: è grave Ancora poche le informazioni, si sa solo che un uomo è stato investito a Levate sulla statale 42 sabato mattina 21 luglio alle 5.30 del mattino. L’uomo era in bici, e stava trasportando una seconda bicicletta.

Dalle prime informazioni pervenute dal 118, si tratta di un uomo che dovrebbe essere in condizioni molto critiche, trasferito al Papa Giovanni di Bergamo con un’ambulanza del 118. L’investimento è avvenuto alle 5.30 di sabato mattina: sul posto anche l’automedica e le forze dell’ordine di Treviglio che hanno raggiunto la statale 42 dove si è verificato l’incidente.

L’uomo non è stato ancora identificato: si tratterebbe di un nordafricano che era in bicicletta e stava spingendo con una mano una seconda bici. Il ciclista è stato travolto da una utilitaria guidata da un uomo di mezza età che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. L’uomo è parso subito grave: da qui il trasferimento all’ospedale di Bergamo.

