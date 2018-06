Lacrime e ricordi per Barbara

Stroncata da infarto a soli 32 anni Abitava con il marito e il figlio a Dubai. Si è sentita male domenica notte a Nembro: è morta in ospedale. Venerdì 15 giugno i funerali nel paese della madre.

Albano è scossa per la morte improvvisa di Barbara Marchesi a soli 32 anni. La donna abitava a Dubai da tempo e era madre di Tommaso, 15 anni appena compiuti. Si trovava a Bergamo con la sua famiglia per un periodo di vacanza organizzato anche in occasione del battesimo del nipotino.

Tra domenica e lunedì notte la giovane mamma si è sentita male nell’abitazione di Nembro e ha dato l’allarme al marito che ha subito avvisato il 118. Sul posto i primi tentativi di soccorso, è stata intubata e trasportata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove il giorno dopo è morta.La donna era sposata con l’impreditore edile Gilberto Pezzotta, 41 anni, titolare della Griffon Holding. L’ultimo saluto a Barbara sarà venerdì 15 giugno alle 10 nella parrocchiale di Albano.

