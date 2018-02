Malpaga sul sito di National Geographic

Merito dello scatto di Maurizio Rovetta Novembre. Un’auto d’epoca percorre una delle vie dell’antico borgo di Malpaga. A predominare è, sul fondo, l’ingresso del castello di Malpaga con le sue lanterne, il portone e le finestre sbarrate.

Un «ritratto» nelle sfumature del bianco e del nero. È «Old Italy» lo scatto amatoriale realizzato dal bergamasco Maurizio Rovetta, 51 anni, di Torre Boldone, che è nella sezione «Your Shot» del sito internet di National Geographic. Prendendo parte a questa community è possibile condividere i propri scatti con lo scopo di ricevere feedback da editori e fotografi di National Geographic. «Forse per l’atmosfera - spiega Rovetta - mi è sembrato di essere finito in un’altra epoca. È bello sapere di avere posti bellissimi come questi vicino a casa di cui, tante volte, ci dimentichiamo della loro esistenza».

