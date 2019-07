Mettono in vendita bici rubata su Internet

I Vigili si fingono clienti: due denunciate Seriate, nei guai per ricettazione una ragazza di 19 anni e una di 16. La bicicletta era stata rubata a un ragazzino di 13 anni.

Una bici rubata, messa in vendita su Internet e poi riconosciuta come quella oggetto del furto, i Vigili che si fingono clienti e «incastrano» due ragazze, denunciate per ricettazione. È accaduto a Seriate nei giorni scorsi, dove un ragazzino di 13 anni è stato derubato della bicicletta. La madre ha denunciato il furto alla polizia locale e poi la bici è stata notata su Internet, in vendita. I Vigili si sono finti clienti e presentati all’appuntamento, trovandosi di fronte due ragazze, una di 19 e una di 16 anni. Le giovani, denunciate per ricettazione, hanno ammesso di sapere che la bici era rubata e di averla ricevuta da un ragazzo.

