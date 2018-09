Grave incidente, moto contro auto

Ponteranica, code sulla provinciale L’incidente è avvenuto in via Ramera intorno alle 18.

Schianto tra auto e moto nella serata di mercoledì 19 settembre sulla strada provinciale che conduce in Val Brembana. All’altezza di Ponteranica su via Ramera sono dovute intervenire un’ambulanza e un’automedica uscite in codice rosso, per soccorrere il motociclista. Si sono formate tuttavia subito lunghe code visto anche l’orario, le 18, in cui il traffico di rientro è già normalmente inteso.

