Orsetto ritrovato, il grazie di una mamma

«Esistono ancora persone oneste» Un gesto semplice, spontaneo, ma che ha regalato gioia a una bambina bergamasca.

Mamma Monica ha scritto alla redazione de L’Eco per cercare di trovare la persona, uomo o donna non si sa, che ha trovato un orsetto nel parcheggio del centro commerciale Le Due Torri e invece che portarlo via o buttarlo lo ha messo in bella vista per farlo ritrovare. L’intento è riuscito, per la gioia della bambina che lo aveva perso. «Buongiorno a tutta la redazione – scrive mamma Monica - con questo post volevo esprimere la nostra gratitudine nei confronti di chi, giovedì mattina, ha trovato l’orsetto di nostra figlia nel parcheggio del centro commerciale Le Due torri di Stezzano. È suo compagno di nanne da quando è nata, quindi da ben cinque anni. Siamo tornati oggi sul luogo e con sorpresa lo abbiamo trovato appoggiato ad un pilastro…mia figlia era in estasi! Grazie a colui/colei che in tutta onestà lo ha lasciato...per noi è stato davvero un gesto importante! Esistono ancora persone oneste...grazie di cuore!»

