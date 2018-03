Pedrengo, raid vandalico nella notte

Danneggia 10 auto,poi va a fare colazione ll responsabile è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Sulla sessantina, alto, era alla guida di un furgone con targa rubata.

È stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di Pedrengo il malvivente che, nella notte tra venerdì e sabato scorso, si è reso protagonista di un vero e proprio raid vandalico ai danni di una decina di vetture in sosta in diverse vie del paese. L’uomo, con l’obiettivo di frugare all’interno degli abitacoli e trovare eventuali oggetti di valore da rubare, ha infatti mandato in frantumi diversi finestrini e lunotti, provocando ingenti danni agli sfortunati proprietari. Prima di allontanarsi da Pedrengo, dopo il raid, è stato ripreso dalle telecamere mentre entrava in un locale per fare colazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA