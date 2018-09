Pedrengo, schiamazzi nei parchi

Ora è vietato bere alcolici e fumare Schiamazzi notturni, sporcizia e arredi imbrattati. Nonostante un capillare sistema di videosorveglianza (nel territorio comunale sono presenti un centinaio di telecamere) e il servizio di sorveglianza notturna attivo da inizio settembre, sono aumentate le segnalazioni dei residenti di Pedrengo in merito a vandalismi e disturbo della quiete.

Così il sindaco Gabriele Gabbiadini ha emesso un’ordinanza attiva da giovedì: «Nei parchi Ciriano, Mariele Ventre e del Brolo, nelle more dell’approntamento di idonee recinzioni viene fissato il seguente orario di apertura: dalle 8 alle 19 in vigenza dell’orario solare e dalle 7 alle 22 in vigenza dell’orario legale. Inoltre è introdotto il divieto di fumare e di introdurre e/o consumare bevande alcoliche».

