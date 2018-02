Picchia la moglie in autostrada

e le strappa il telefono: in cella Pugni e schiaffi alla donna che stava guidando, lei chiede aiuto agli automobilisti: arrestato dalla polizia stradale un tunisino di 26 anni.

Stavano tornando a casa a Saronno dopo aver fatto visita ad alcuni amici a Bergamo. Erano le 8,30 di domenica quando la coppia, lui tunisino di 26 anni e lei italiana di 53, ha cominciato a litigare. Lui, ubriaco, improvvisamente si è scagliato contro di lei, che era alla guida, colpendola con pugni e schiaffi sul volto. È successo all’altezza di Dalmine in direzione di Milano e la donna, spaventata, è riuscita a fermarsi in una piazzola di sosta, è scesa dall’auto e con il cellulare ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. La segnalazione al 112 ha messo in moto la polizia stradale di Seriate, che ha cominciato a cercare l’auto. La Polstrada ha fermato la Golf nel giro di pochi minuti all’altezza dell’area di servizio Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA