Ruba pacchi con tablet e borse di marca

Preso addetto alle spedizioni a Stezzano Nascondeva tablet, smartphone e borse di marca contenuti nei pacchi delle spedizioni: preso un addetto alle consegne.

Smartphone, un tablet, capi di vestiario firmati nascosti in un borsone da palestra: i carabinieri di Stezzano hanno denunciato per furto di colli in consegna un autista di una ditta di spedizioni affiliata alla Sda. L’uomo, un cittadino italiano residente in Brianza, aveva anche nascosto in casa, come è emerso da una successiva perquisizione, articoli di abbigliamento e borse da donna di marca. Tutto il materiale rubato è stato sequestrato e un pacco ancora integro riconsegnato alla ditta per la spedizione. L’allarme era stato lanciato dagli addetti della filiale che avevano notato un comportamento sospetto nei giorni precedenti.

