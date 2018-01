Salta il casello senza Telepass

Tra Dalmine e Monza, lo fa 40 volte Si sarebbe accodato più volte dietro ai veicoli dotati di Telepass, pur non disponendo di alcuno strumento elettronico di pagamento del pedaggio, percorrendo gratuitamente l’autostrada A4, in particolare tra Dalmine e Monza.

Ma l’automobilista in questione, P. S. T., classe 1972, residente in provincia di Monza Brianza, nelle ultime ore, per questa vicenda, è finito alla sbarra in tribunale a Monza. Davanti al giudice Simona Caronni l’imputato sta rispondendo di insolvenza fraudolenta. Società Autostrade per l’Italia, parte lesa nel procedimento, si è costituita parte civile in occasione dell’apertura del dibattimento. Secondo la ricostruzione della Procura di Monza, titolare delle indagini, l’imputato «sceglieva il casello di uscita autostradale riservato ai mezzi forniti di strumenti di pagamento elettronici pur essendone privo, accodandosi a tali veicoli in modo da lasciare il casello prima della chiusura della sbarra, contraendo così obbligazioni per un totale di 4.650 euro».

I fatti contestati a Monza riguardano il periodo compreso tra il 4 novembre del 2014 e il 23 dicembre dello stesso anno. Sarebbero una quarantina i passaggi gratuiti effettuati lungo la rete autostradale dall’automobilista imputato. Si torna in aula tra alcune settimane.

