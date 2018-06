Schianto tra un’auto e un camion

Strada Cremasca bloccata: traffico in tilt Un incidente sulla strada Cremasca, all’altezza di Zanica, ha paralizzato il traffico.

Scontro frontale tra un auto e un camion, e lunghe code, nella mattinata di mercoledì 6 giugno lungo la provinciale Cremasca a Zanica, all’altezza del distributore Tamoil. L’incidente attorno alle 7.30. Ferito, sembrerebbe in modo non grave, l’automobilista, un giovane di origini albanesi che si trovava alla guida di una Lancia Y.

Secondo quanto si è appreso, sembra che l’automobilista, proveniente da Urgnano e diretto verso Bergamo, abbia invaso la corsia opposta, forse per un malore o una distrazione. In quel momento, da Zanica, sopraggiungeva il camion che non ha potuto evitare l’impatto, molto violento.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Romano che ha trasportato il ferito in ospedale. Illeso l’autotrasportatore. L’incidente ha provocato lunghissime code lungo la ex statale, da Cologno fino a Zanica, mandando in tilt anche la Tangenziale Sud che si immette sulla Cremasca attraverso la rotatoria a sud di Zanica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA